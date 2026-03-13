FCD holt Punkt gegen Kirchanschöring und festigt dritten Platz

Björn Jost traf zum 1:1-Endstand. – Foto: brouczek

In den ersten 20 Minuten suchten die Blauhemden noch das spielerische Element, zudem gerieten sie durch eine laut Pummer „unnötige Ecke“ in Rückstand: „Wir können den Ball besser festmachen, ihn ablaufen, den Körper dazwischen bringen oder zum Einwurf klären. Da haben wir dem Gegner zu einfach die Ecke gegeben, da müssen wir uns an die eigene Nase fassen.“ Dominik Auerhammer köpfte aus kurzer Distanz zum 0:1 ein (18.).

Auch wenn sich seine Mannschaft im Bayernliga-Nachholspiel gegen den SV Kirchanschöring mit einem 1:1 (1:1) begnügen musste, zeigte sich Andreas Pummer, der Trainer des FC Deisenhofen, sehr angetan von den 90 Minuten auf dem heimischen Kunstrasen: „Das Spiel wurde den Erwartungen gerecht, es war dynamisch, sehr schnell, mit viel Power.“ Der FCD festigte durch das Remis seinen dritten Platz, während die Gäste auf Rang vier kletterten.

Für Pummer war das Gegentor allerdings auch „der Startschuss, dass wir Vollgas ins Spiel gefunden haben. Wir haben zwei Gänge höher geschaltet.“ Nach ersten guten Torabschlüssen traf Björn Jost, für den nach einem Einwurf kurz abgelegt wurde, aus 20 Metern bald zum 1:1 (30.). Und die Deisenhofner machten weiter mit viel Tempo, hatten nach einer starken Kombination Pech mit einem Pfostentreffer, erspielten sich noch weitere Möglichkeiten in sehenswerter Manier.

„Wir waren drauf und dran, das Spiel noch vor der Halbzeit zu drehen“, so Pummer, dessen Mannschaft nach dem Wechsel genauso schwungvoll wiederkam. Die beste Chance hatte Jan Krettek, der von Jost wunderbar freigespielt, alleine vor Egon Weber auftauchte, doch der SVK-Keeper lenkte den Ball mit einem Reflex noch um den Pfosten. Pummer sah hier „eine hundertprozentige Chance“ und danach weitere Weber-Großtaten gegen Nikolaos Gkasimpagiazov und Jost: „Wir waren dem zweiten Tor näher als der Gegner. Am Ende sind wir am sehr starken Weber gescheitert.“ In der Schlussminute verfehlte Jost dann noch mit einem Freistoß aus aussichtsreicher Position das Gehäuse nur knapp.

Hinten ließen die Deisenhofner nichts anbrennen. „Kirchanschöring hatte ein paar Standards, die durch den Sechzehner geflogen sind, aber klare Chancen haben wir nicht zugelassen“, lobte Pummer die defensive Aufmerksamkeit. Der Trainer fand es zwar „schade, dass wir uns für die gute Leistung nicht mit einem Dreier belohnt haben.“ Aber: „Wir können mit dem Punkt gut leben. Ich bin eher stolz auf die Truppe für ihr attraktives Spiel.“ Dass am Ende mit Florian Weber, Jonas Herrmann und Luke Gandl wieder junge Eigengewächse ihre Spielzeit bekamen, freute Pummer ebenfalls: „Das zeigt, dass wir auf dem richtigen Weg sind und gute Arbeit leisten.“