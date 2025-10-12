FCD holt ersten Auswärtspunkt

Der 1. FC Düren hat sich den ersten Auswärtszähler in dieser Saison gesichert. Die Mannschaft von Trainer Luca Lausberg setzte mit dem 2:2 (0:1) beim Spitzenteam SV 09 Bergisch Gladbach ein dickes Ausrufezeichen. „Der erste Auswärtspunkt fühlt sich gut an“, betonte der FCD-Coach nach der Partie in der Fußball-Mittelrheinliga.
Die Gastgeber erwischten den besseren Start: Tristan Arndt verwandelte in der 18. Minute einen Handelfmeter, den Imad Al Habaui nach einer Ecke verursacht hatte, zum 1:0 für die 09er. „Ehrlicherweise hatte Bergisch Gladbach in der Anfangsphase zwei oder drei Großchancen, die Yannick Marko vereitelt hat“, lobte Lausberg seinen Keeper.
Für die Gäste war der Gegentreffer wie ein Weckruf, denn fortan lief es deutlich besser aus Dürener Sicht. Ein Schuss von Philipp Simon aus 16 Metern küsste die Latte. Wenig später dribbelte sich Raban Laux durch die Hintermannschaft der Gladbacher, doch sein Abschluss ging knapp am Tor vorbei (36.).
Zur zweiten Halbzeit brachte Lausberg die pfeilschnelle Offensivkraft Bryant Baidoo für Innenverteidiger Al Habaui und wechselte das System von 3-5-2 auf 4-3-3. „Weil wir gemerkt haben, dass hier etwas für uns drin ist“, erläuterte der Coach. „In der kompletten zweiten Halbzeit waren wir dann auch sehr dominant“, ergänzte der 31-Jährige, der in der 70. Minute den Ausgleich durch Ali Alawie bejubeln durfte.
Yuri Backhaus erzielte wenig später nach einer unglücklichen Klärungsaktion der Gastgeber sogar die 2:1-Führung für die Dürener (76.). In der Schlussphase schafften die Hausherren durch Joel Kouekem aber noch den Ausgleich zum 2:2 (82.). „Wir haben vor allem im zweiten Durchgang mit Ball sehr strukturiert gespielt, deswegen nehmen wir einen verdienten Punkt mit“, lobte der FCD-Coach die „reife Leistung“ seiner Schützlinge.
Düren: Y. Marko - Backhaus, Schütte, Al Habaui (46. Baidoo) - Murakami, Jaksic, Laux, Olschewski (79. Kuschneruk), Kuckertz (78. Edun) - Simon, Alawie
Dieser Artikel kommt von unserem Partner Aachener Zeitung. Noch mehr spannende Portraits, Reportagen, Livesstreams, Interviews und Analysen zu deinen Lieblingsteams in der Region findest du auf http://www.aachener-zeitung.de