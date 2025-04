FCD-Coach Pummer fordert: "Wir wollen was Ansehnlicheres anbieten"

Dieses Duell um 15 Uhr am Maifeiertag sieht auf den ersten Blick nach lockerem Saisonausklang aus: Die Gäste vom FC Deisenhofen führen als Fünftplatzierter das Tabellenmittelfeld der Fußball-Bayernliga Süd an, mit fünf Punkten Rückstand zum Vierten FC Memmingen.

Als die Nördlinger zum Frühlingsstart am 1. März das Nachholspiel beim Vorjahresmeister und derzeit Dritten SV Erlbach mit 1:0 gewannen, schienen sie sogar noch ins Aufstiegsrennen eingreifen zu können. Doch seitdem geht es steil bergab: Gerade mal einen Punkt holten sie in den folgenden sieben Spielen. Höchste Zeit also für den TSV, in die Erfolgsspur zurückzukehren, ehe es richtig brenzlig wird.

FCD-Coach Andreas Pummer hat eine Ahnung, was auf seine Mannschaft zukommt, denn er hält die Hausherren ohnehin für „eine sehr körperliche Mannschaft“. Zudem erwartet er eine stattliche Kulisse: „Die Nördlinger haben uns kurzfristig um die Vorverlegung gebeten. Sie wollen sicher am 1. Mai vor einem großen Publikum ein Superspiel abliefern.“

Dass sie sich auch gegen einen robusten Gegner wehren können, haben die Deisenhofner in dieser Saison indes schon mehrmals bewiesen. Auch beim 1:0-Heimsieg zuletzt über den TSV Landsberg überwog die kämpferische Komponente. Die sei auch unabdingbar, so Pummer: „Fußballerisch ist nicht jeder Tag gleich. Wichtig ist aber, dass wir den Kampf beibehalten, sonst bekommen wir ein Problem.“

FC Deisenhofen siegte zuletzt: "Da fällt die Kritik nicht so hart aus“

Dass der Auftritt gegen Landsberg nichts für Fußball-Feinschmecker sein würde, hatte der Coach nach dem für sein Team spielfreien Osterfest übrigens schon geahnt: „Die Spieler nutzen das lange Wochenende. So kommt die Spielform ein bisschen abhanden. Außerdem bist du in der Tabelle auch schon gesichert. Das hatte sich schon in der Trainingswoche abgezeichnet, dass wir spielerisch nicht so gut drauf sind“, verrät er. „Aber wir haben 1:0 gewonnen, da fällt die Kritik nicht so hart aus.“

Trotzdem würde Pummer in Nördlingen und auch in den folgenden beiden Partien bis zum Saisonende gerne wieder mehr von den spielerischen Qualitäten seiner Truppe sehen: „Wir wollen uns fußballerisch besser präsentieren und was Ansehnlicheres anbieten.“