Gratulation an den Torschützen: FCD-Trainer Andreas Pummer herzt Noah Semmler. – Foto: Umberto Savignano

FCD bejubelt späten Ausgleichstreffer – Remis gegen Landsberg Bayernliga Süd TSV Landsb. Deisenhofen

Noah Semmlers Tor beschert den Deisenhofnern das 1:1 gegen Spitzenreiter TSV Landsberg.

Spät durfte der FC Deisenhofen einen Teilerfolg gegen den Spitzenreiter bejubeln: Noah Semmlers Treffer in der 89. Minute bescherte zuhause ein 1:1 (0:1) gegen den TSV Landsberg. „In der ersten Halbzeit war klar die Handschrift von Alex zu erkennen, das Pressing, der Powerfußball“, zollte FCD-Coach Andreas Pummer seinem Trainerkollegen Alexander Schmidt, mit dem er bei Türkgücü in der 3. Liga zusammengearbeitet hatte, ebenso Respekt wie seinem eigenen Team: „In der zweiten Halbzeit haben wir uns den Punkt schon verdient.“ Eine Schrecksekunde gegen den aggressiv anlaufenden Gegner hatte Pummer schon in der ersten Minute zu überstehen: Landsbergs Maximilian Seemüller schnappte sich einen zu kurz geratenen Rückpass vor Torwart Maximilian Obermeier, er traf beim Abschluss den Ball jedoch nicht voll, sodass Leo Edenhofer vor der Linie klären konnte. Die Gäste übernahmen vom Anstoß weg das Kommando. Aber erst, als auch die Deisenhofner etwas forscher wurden, traf Moritz Ruprecht für Landsberg im Anschluss an eine Ecke per Kopf (22.).

Sa., 16.08.2025, 14:00 Uhr FC Deisenhofen Deisenhofen TSV Landsberg TSV Landsb. 1 1 Abpfiff „Es ist ärgerlich, dass wir, wie schon davor in Kirchanschöring, nach einer Standardsituation das 0:1 kriegen“, zeigte sich Pummer genervt, dass seine Mannschaft gegen den robusten Gegner nun einem Rückstand nachlaufen musste. Hochkarätige Möglichkeiten blieben zunächst aus. „Es war unser Manko in der ersten Halbzeit, dass wir zwei-, dreimal in aussichtsreicher Position die letzten Bälle zu ungenau und zu unkonzentriert gespielt haben“, kritisierte Pummer. Dagegen hatte Landsberg die Riesenchance aufs 0:2, doch der völlig freistehende Seemüller köpfte daneben (30.). Auch wenn sich der FCD gegen Ende der ersten Hälfte verstärkt um offensive Ansätze bemühte, war die Halbzeitführung der Gäste verdient.