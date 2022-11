FCC zu Gast in Weida Am Samstag (19.11.) geht es für den FC Carl Zeiss Jena im Thüringenpokal weiter. Im Viertelfinale des Landespokals wartet auf die Mannschaft von Trainer Henning Bürger der FC Thüringen Weida.

Am 18. September des Jahres 1994 - der FCC war gerade aus der 2. Bundesliga abgestiegen, um ein Jahr darauf ins Fußballunterhaus zurückzukehren - bestritt der FC Carl Zeiss Jena das erstes Thüringenpokalspiel seiner Geschichte. Gespielt wurde beim damaligen Landesligisten FC Thüringen Weida - und mit 3:0 gewonnen. Gegen ein solches Ergebnis hätte man an den Kernbergen auch am Samstag nicht das Geringste einzuwenden. So sehr die Freude der Weidaer auf dieses Spiel gegen den Wunschgegner aus dem Paradies auch zu spüren ist, so ernst nimmt Jenas Trainer Henning Bürger diese Partie. "Dieses Spiel ist für uns sehr wichtig. Darauf habe ich zu Beginn dieser Trainingswoche hingewiesen und die Mannschaft entsprechend eingestellt. Wir sind gewarnt und wissen, wie wir aufzutreten haben."

Seine Aussagen unterstreicht Henning Bürger mit der der Prognose, an der erfolgreichen Aufstellung gegen den Berliner AK auch in Weida nicht viel zu verändern. Sicher ist, dass Alexios Dedidis zwischen den Pfosten stehen und - wie zuletzt immer wieder praktiziert - die etatmäßige Nummer 1, Kevin Kunz, vertreten wird. Dabei kann Jenas Trainer personell aus dem Vollen schöpfen und mit Ausnahme von Justin Schau auf alle Spieler zurückgreifen.

Auch in der Vorbereitung auf das Pokalspiel ließ Henning Bürger keine Luft ran, wich von der sonstigen Vorbereitung auf Ligaspieltage nicht ab und besorgte sich vom aktuellen Tabellensechsten der Thüringenliga "allerlei Informationen, so dass wir wissen, was uns erwartet".

Apropos erwarten: Ganz sicher darf sich die Jenaer Mannschaft wieder auf zahlreiche Unterstützung der Zeiss-Fans verlassen, wobei wie bereits zu den letzten Pokalspielen der Zeiss-Elf auch hier die klare Dress-Code-Empfehlung gilt: Alle in BLAU.