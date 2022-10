FCC zu Gast im Leutzscher Holz Am Freitagabend ist der FC Carl Zeiss Jena auswärts zu Gast bei der BSG Chemie Leipzig. Anstoß im AKS ist 19 Uhr.

Vorschau des FC Carl Zeiss Jena

Maximal 5.000 Fans werden dieses Flutlichtspiel im Alfred-Kunze-Sportpark mitverfolgen können - darunter bis zu 650 Fans des FCC. Am Donnerstag (6.10.) gibt es im Fanshop des FCC noch 150 Gästetickets für diese 51. Auflage des Duells der beiden Traditionsvereine, die zuletzt im April dieses Jahres die Klingen kreuzten. Damals gab es - nach einem 3:2-Sieg zuhause in Jena - in Leutzsch eine 2:3-Niederlage. Ex-Jenaer Denis Jäpel besorgte mit dem Schlusspfiff vom Elfmeterpunkt den Siegtreffer der Leipziger und besiegelte damit eine der wohl unnötigsten Niederlagen des FCC in der Vorsaison. Daran erinnert sich auch der Ex-Chemiker in Reihen des FCC, Burim Halili: "Wir haben damals gesehen, was passiert, wenn man nicht 90 Minuten und darüber hinaus voll konzentriert ist. Das wird bestraft. Chemie hat einen Lauf, strotzt vor Selbstbewusstein und wird wieder versuchen, mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung und einem starken Umschaltspiel uns weh zu tun. Aber wir sind gut vorbereitet und wissen, was auf uns zukommt."

Jenas Cheftrainer Andreas Patz erwartet dort "einen heißen Tanz auf dem Feld und natürlich auch auf den Rängen gegen eine Mannschaft, die seit fünf Regionalligaspielen ungeschlagen ist". Dennoch ist die Zielstellung klar: "Wir wollen dort etwas mitnehmen und wollen natürlich auch dieses Spiel gewinnen und es auch entsprechend angehen". Auch er sieht Chemies Stärke in der Geschlossenheit: "Das ist eine eingespielte Truppe mit wenig Neuzugängen und Abgängen, die im Umschaltspiel stark und sehr robust ist. Darauf stellen wir uns ein. Wir jedenfalls freuen uns auf die Kulisse und auf das Spiel." Personell kann dabei Andreas Patz aus dem Vollen schöpfen. Außer Ogulcan Tezel hat er alle Mann an Bord.