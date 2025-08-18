FCC überspringt Pokalhürde Weida

Es war das dritte Mal, dass der FCC beim FC Thüringen Weida im Thüringenpokal spielte - und wie in den jahren 1995 und 2022 setzte sich die Zeiss-Elf ohne Gegentreffer durch. Dabei mühte sichd er FCC lang, bis er auf dem Platz für klare Verhältnisse sorgen konnte.
BERICHT des FC Carl Zeiss Jena
Nach der Pause schickte Jenas Trainer zunächst eine unveränderte Zeiss-Elf aufs Feld, das nun ein etwas verändertes Spiel erlebte. Weida traute sich mehr zu und fand nun ab und an auch in der Jenaer Hälfte statt, was wiederum dem FCC Räume eröffnete. Inmitten der besten Phase der Hausherren dann ein völlig unnötiger Platzverweis für die Weidaer: Der FC Thüringen eroberte den Ball im eigenen Strafraum und wollte das Spiel schnell in die Jenaer Hälfte verlagern. Der gut positionierte Hugh Graham wurde in die Tiefe geschickt, stand dabei aber im Abseites. Die Abseitsentscheidung brachte den jungen Weidaer aber auf, was er mit einem Ballwegschlagen quittierte, was für den mit einer gelben Karte vorbelasteten Graham die Ampelkarte und damit dem Platzverweis bestraft wurde (63.). Damit spielte der FCC eine halbe Stunde in Überzahl, was dieser dann auch auszunutzen wusste. Besonders Alexander Prokopenko brachte frischen Wind in die Partie. Er war es auch, der in der 74. Minute nach Hoppe-Vorarbeit aus etwa 18 Metern auf 2:0 erhöhte und damit im Grunde die Vorentscheidung besorgte. Manassé Eshele und Marcel Hoppe steuerten mit ihren Treffern noch die Tore zum 3:0 bzw. 4:0-Endstand bei (81./90.+2). Damit zog der FCC, ohne dabei zu glänzen, in die zweite Runde des Thüringenpokals ein.
Sowohl der FCC als auch Thüringen Weida sind dann bereits am kommenden Freitag wieder in der Liga gefordert. Der FC Carl Zeiss ist beim FSV Zwickau (Beginn 19 Uhr) zu Gast, während die Weidaer zuhause das Thüringenligaderby gegen Wismut Gera vor der Brust haben.