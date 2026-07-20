FCC-Testspiel-Highlight abgesagt

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Grund für die Absage ist die enge Terminplanung der Thüringer. Aufgrund der Regionalliga-Ansetzungen mit dem Auswärtsspiel beim SV Babelsberg 03 am Vortag sowie der Partie gegen den RSV Eintracht Stahnsdorf drei Tage später sieht sich der FCC nicht in der Lage, eine konkurrenzfähige Mannschaft aufzustellen.

„Wir haben uns sehr auf den Vergleich mit Bayer Leverkusen gefreut und wissen, dass auch unsere Fans diesem Spiel entgegengefiebert haben. Mit Blick auf die Belastung durch die Regionalliga können wir jedoch keine Mannschaft auf den Platz schicken, die unserem eigenen Anspruch, dem unseres Gastes und den Erwartungen der Zuschauer gerecht wird“, erklärt FCC-Sportdirektor Miroslav Jovic.

Beide Klubs wollen den Vergleich jedoch nachholen. Nach Angaben des Sportdirektors soll zeitnah ein neuer Termin für das Testspiel gefunden werden. „Seit dem DFB-Pokalspiel vor zwei Jahren verbindet beide Vereine ein sehr gutes Verhältnis. Daran ändert die Absage nichts. Ich bin zuversichtlich, dass wir das Spiel in absehbarer Zeit nachholen können“, so Jovic.