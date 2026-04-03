FCC siegt im Nachholspiel bei Zehlendorf

Die angestammte Heimat der Zehlendorfer war zuletzt wegen einer fehlenden Zaunanlage des Gästefanblocks als nicht regionalligatauglich eingestuft, weshalb Hertha 03 zuletzt im Lichterfelder Stadion des FC Viktoria Berlin Asyl fand. Doch nun waren endlich die infrastrukturellen Anforderungen der Regionalliga erfüllt, so dass der FCC seinen Nachholer im Berliner Sportfeld austragen durfte. Hertha 03, das um den Klassenerhalt in der Regionalliga bangen muss, konnte am letzten Spieltag mit einem Auswärtssieg beim 1. FC Lok Leipzig überraschen. Für den FCC ging es nun darum, nach dem physisch wie emotional fordernden Pokalderby des vergangenen Sonntags nur drei Tage später wieder in den Regionalliga-Alltag zu finden.

FCC-Trainer Volkan Uluc musste auf die gesperrten Maurice Hehne und Sören Reddemann sowie den wegen einer Knieverletzung fehlenden Justin Schau verzichten, der am Donnerstag in den „Waldkliniken Eisenberg“ operiert wird. Volkan Uluc musste also speziell im Defensivverbund umstellen und ließ Paul Krämer auf der Linksverteidigerposition agieren, während Malik Talabidi und Maxim Hessel die Innenverteidigung bildeten. Nils Butzen spielte auf der angestammten Rechtsverteidigerposition. Er war es auch, der die erste Jenaer Chance einleitete, als er in der zweiten Spielminute den Ball in den Strafraum flankte, den Nicolas Wähling per Kopf abnahm - jedoch deutlich neben das Tor. Kurz darauf probierte es Wähling aus der Distanz. Doch auch Zehlendorf kam früh im Spiel durch Schulze zu einem ersten Abschluss (6.). Nach 13 Minuten zeigte Schiedsrichter Müke auf den Punkt. Elfmeter für Jena - nach Foul an Moritz Fritz. Maxim Hessel legt sich den Ball auf den Punkt und knallte diesen mit Wucht links unten ins Zehlendorfer Tor zur frühen Jenaer Führung (14.). An der Statik des Spiels jedoch änderte die Führung zunächst nichts. Es blieb ein weitgehend ausgeglichenes Spiel, in dem sich nun auch die Hausherren mehr zutrauten. Es dauerte eine gute halbe Stunde, bis sich Zehlendorf wieder mit einer Chance zurückmelden konnte, als ein Schuss von der Strafraumkante denkbar knapp am Jenaer Kasten vorbeiging (34.). Hertha 03 war die nun aktivere Mannschaft. Es wurde wieder Zeit für ein Jenaer Offensivzeichen. Und es kam gleich zweifach mit einer Doppelchance für den FCC! Zuerst hämmerte Emeka Oduah den Ball von links an den Querbalken, bevor sich auch noch Moritz Fritz aus etwa 16 Metern versuchen konnte, aber den Ball knapp über das Tor schoss (37.). Alexander Prokopenko ließ in der 41. Minute mit seinbem Versuch aus etwa 18 Metern eine weitere Chance folgen. Aber es blieb ein enges, offenes Spiel, in dem der tabellarische Unterschied zwischen den beiden Kontrahenten nicht zu erkennen war, und das mit der knappen Jenaer Führung in die Halbzeitpause ging.

Aus dieser kam der FCC personell unverändert - und mit viel Schwung. Zunächst war es Pau Krämer, der nach Zusammenspiel mit Nicolas Wähling und Alexander Prokopenko von der linken Seite aufs Tor zog (50.). Der FCC war die deutlich aktivere Mannschaft und drängte auf das 2:0. Dieses hatte Nicolas Wähling nach Vorarbeit Kevin Lankfords in der 58. Minute auf dem Fuß, doch sein Schuss aus etwa 16 Metern Torentfernung konnte von den Zehlendorfern geblockt werden (58.). Der FCC hatte das Spiel im Griff. Jannes Werner hatte in der 64. Minute ebenfalls eine Chance, doch sein Strich zischte am Kasten knapp vorbei. Es dauerte gut 20 Minuten, bis sich auch der Gastgeber mit einem ersten Abschluss in der zweiten Hälfte anmeldete. Doch es blieb ein Strohfeuer. Emeka Oduah hätte in der 77. Spielminute im Eins-gegen-Eins für die Vorentscheidung sorgen können, doch scheiterte er knapp an Alexios Dedidis im Zehlendorfer Kasten. Zwei Minuten fast eine Doublette. Doch wieder ging der Schuss Oduahs knapp am zweiten Pfosten vorbei (79.). Doch in der 83. Minute band er dann mit der dritten Möglichkeit den Sack zu und schweißte den Ball zum 2:0 aus spitzem Winkel mit strammem Schuss ins Eck ein. Damit belohnte Oduah sich und der FCC für eine insgesamt überlegen geführte Partie. Der 17-jährige Emilio Munser stellte kurz nach seiner Einwechslung mit seinem ersten Regionalligator noch auf 3:0 - gleichbedeutend mit dem Endstand.