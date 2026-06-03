FCC präsentiert neuen Cheftrainer für die kommenden Jahre Die Trainersuche beim FC Carl Zeiss Jena ist beendet. von FuPa / PM FCC · Heute, 06:06 Uhr · 0 Leser

Marco Grote war zuletzt bei der U19 des FC Union Berlin aktiv. – Foto: © Y. Le Madon

Der Regionalligist hat die Nachfolge auf der Cheftrainerposition geregelt und setzt dabei auf einen erfahrenen Fußballlehrer mit Stationen in der Bundesliga, 2. Bundesliga und renommierten Nachwuchsleistungszentren.

Wenn die Regionalligamannschaft des FC Carl Zeiss Jena am 17. Juni in die Vorbereitung auf die neue Saison startet, wird Marco Grote erstmals als verantwortlicher Cheftrainer auf dem Trainingsplatz stehen. Der 53-Jährige unterschrieb bei den Thüringern einen Vertrag bis zum Sommer 2028. Der gebürtige Bremer bringt reichlich Erfahrung aus dem Nachwuchs- und Profibereich mit. Nach verschiedenen Trainerstationen im Nachwuchsleistungszentrum von Werder Bremen war Grote unter anderem Cheftrainer beim Zweitligisten VfL Osnabrück. Später arbeitete er bei Union Berlin, wo er die U19 betreute und nach den Trennungen von Urs Fischer sowie Nenad Bjelica jeweils interimsweise die Profimannschaft übernahm.

„Der FC Carl Zeiss Jena ist ein großer Club. Die Bedingungen, um hier mit der Mannschaft zu arbeiten, sind herausragend. Die Gespräche zunächst mit Miro Jovic, der Geschäftsführung und später dann mit den Gremien waren sehr wertschätzend und haben mich zusätzlich darin bestärkt, dass der Schritt nach Jena der richtige ist. Ich bin davon überzeugt, hier gut arbeiten und mit dem Verein erfolgreich sein zu können. Auf mich wartet eine sehr reizvolle Aufgabe, auf die ich mich sehr freue“, sagt Marco Grote zu seinem Engagement beim FCC. Auch Sportdirektor Miroslav Jovic zeigt sich von der Personalie überzeugt: „Marco bringt viel Erfahrung mit, hat auf höchstem Niveau viele Jahre im Nachwuchs gearbeitet und zudem auch sehr wertvolle Erfahrungen im Männer- und Profibereich in der 1. und 2. Bundesliga sammeln dürfen. Damit entspricht er exakt dem von uns gesuchten Trainerprofil. Hinzu kommt die spürbare Vorfreude auf die Aufgabe in Jena, die Marco in den persönlichen Gesprächen ausgestrahlt hat.“