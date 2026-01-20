FCC-Frauen verstärken Offensive

Der FC Carl Zeiss Jena treibt seine Kaderplanung weiter voran und hat mit Olivia Alcaide eine neue Angreiferin verpflichtet.
Zuletzt stand Alcaide in der Türkei unter Vertrag und kam dort in der vergangenen Saison auf vier Einsätze. Zuvor machte sie vor allem in ihrer Heimat Schweden auf sich aufmerksam. Für Jitex BK spielte die Angreiferin zwei Jahre lang und überzeugte mit starken Offensivwerten: In 37 Pflichtspielen erzielte sie 27 Treffer und bereitete acht weitere Tore vor – insgesamt 35 Scorerpunkte. Mit Olivia Alcaide setzt der FC Carl Zeiss Jena auf internationale Erfahrung in der Offensive. Die Schwedin wird künftig mit der Rückennummer 9 für die Thüringerinnen auflaufen.
Isabelle Knipp, Sportliche Leiterin des FC Carl Zeiss Jena, zeigt sich zufrieden mit der Neuverpflichtung: „Olivia hat bei ihren bisherigen Stationen ihre große Torgefährlichkeit und Spielintelligenz unter Beweis gestellt. Sie ist sehr erfahren, laufstark und bringt eine hohe Kampfbereitschaft mit. Genau diesen Spielertyp haben wir gesucht. Sie wird unserem Offensivspiel vor allem im letzten Drittel zusätzliche Präsenz und Abschlussstärke geben.“
Auch die Angreiferin selbst blickt mit Vorfreude auf ihre neue Aufgabe: „Ich freue mich sehr, jetzt Teil des FC Carl Zeiss Jena zu sein. Die Gespräche mit dem Verein haben mir sofort ein gutes Gefühl gegeben. Mein Ziel ist es, der Mannschaft zu helfen und meinen Beitrag zum Klassenerhalt zu leisten – mit Toren, Vorlagen und harter Arbeit für das Team.“