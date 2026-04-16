FCC erwartet Spitzenteam mit Abstiegssorgen

Ganze 32 Punkte trennen den FC Carl Zeiss Jena vom Greifswalder FC, der aktuell mit 28 Punkten um den Ligaverbleib kämpft. Wohl kaum ein Beobachter der Regionalliga Nordost hätte vor Saisonbeginn auf eine solche Konstellation gewettet. Die ambitionierten Hansestädter haben nicht nur ihre Saisonziele verfehlt, nun müssen sie aufpassen, am Ende nicht sogar abzusteigen. Denn durch die Konstellation, dass wohl mit dem FC Erzgebirge Aue ein Ostverein aus der 3. Liga absteigt und zudem ein Aufstieg des diesjährigen Nordost-Meisters, der ja in die Relegation mit dem Bayern-Meister gehen muss, nicht sicher ist, besteht die Gefahr, selbst als Tabellensechzehnter noch abzusteigen. Das rettende Ufer ist damit der 15. Tabellenrang. Und um diesen streiten sich aktuell die Greifswalder mit den punktgleichen Leutzschern, die gerade einmal mit einem Tor hinter dem GFC um den Klassenerhalt kämpfen.

FCC-Trainer Volkan Uluc warnt: "Wir wissen um die Situation der Greifswalder, die natürlich mit ganz anderen Erwartungen in diese Saison gegangen sind. Entsprechend wurde die Mannschaft auch zusammengestellt. Da ist - vor allem offensiv - viel Qualität drin. Man darf sich keine Fehler erlauben. Andernfalls gibt man das Spiel aus der Hand." Damit spielt der FCC-Trainer auch auf das 3:3 im Hinspiel in Greifswald an, als der FCC eigentlich das Spiel im Griff zu haben schien, um dann aber den sicher geglaubten Sieg noch aus der Hand zu geben. Dass dies nicht wieder passiert, ist das Ziel für Freitag. Und Volkan Uluc beschreibt das Rezept hierfür: "Wir wollen an das letzte Heimspiel gegen den FSV Zwickau anknüpfen. Es geht am Freitag um Stabilität, Klarheit und um Effizienz. Das war gegen Zwickau so, wie ich es mir vorstelle. An diese Leistung, an die da gezeigte Art und Weise wollen wir anknüpfen."