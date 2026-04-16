FCC erwartet Spitzenteam mit Abstiegssorgen

Dann erwartet die Mannschaft von FCC-Trainer Volkan Uluc den Greifswalder FC. Anstoß in der ad hoc arena im Ernst-Abbe-Sportfeld ist 19 Uhr.
VORBERICHT des FC Carl Zeiss Jena
FCC-Trainer Volkan Uluc warnt: "Wir wissen um die Situation der Greifswalder, die natürlich mit ganz anderen Erwartungen in diese Saison gegangen sind. Entsprechend wurde die Mannschaft auch zusammengestellt. Da ist - vor allem offensiv - viel Qualität drin. Man darf sich keine Fehler erlauben. Andernfalls gibt man das Spiel aus der Hand." Damit spielt der FCC-Trainer auch auf das 3:3 im Hinspiel in Greifswald an, als der FCC eigentlich das Spiel im Griff zu haben schien, um dann aber den sicher geglaubten Sieg noch aus der Hand zu geben. Dass dies nicht wieder passiert, ist das Ziel für Freitag. Und Volkan Uluc beschreibt das Rezept hierfür: "Wir wollen an das letzte Heimspiel gegen den FSV Zwickau anknüpfen. Es geht am Freitag um Stabilität, Klarheit und um Effizienz. Das war gegen Zwickau so, wie ich es mir vorstelle. An diese Leistung, an die da gezeigte Art und Weise wollen wir anknüpfen."
Anknüpfen möchte man in Jena auch bei der Zuschauerzahl. Waren es gegen die Westsachsen am Mittwochabend knapp 9.000 Fans, so hofft man am Freitagabend - wenn auch ohne nennenswerte Zahl an Gästefans - ebenfalls auf eine gute Kulisse. Die Mannschaft hat sich diese nach zuletrzt fünf Siegen in Folge binnen 15 Tagen auch redlich verdient.