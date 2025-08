FCC erwartet "Kleine Hertha"

Dabei stimmt diese Bezeichnung am Freitagabend noch mehr als sonst, denn für die Herthaner wird das Gastspiel im Paradies das erste Saisonspiel sein, nachdem das Heimspiel des ersten Spieltages ausfallen musste. Grund war, dass der Gegner ZFC Meuselwitz in einem veritablen Stau auf der A9 stand. Ein späterer Anstoß im Amateurstadion des Olympiageländes war wegen bestehender Lärmschutzvorgaben nicht machbar, weshalb der Auftakt gegen den ZFC vertagt werden musste. Bei Hertha II stehen zwölf Abgängen zwölf Neuzugänge gegenüber. Dabei ist Ex-Jenaer Joel Richter, den Trainer Volkan Uluc bereits vom Berliner AK kennt, die erfahrenste Neuverpflichtung und gleichzeitig der zweitälteste Spieler im Berliner Kader. Gemeinsam mit Kapitän Änis Ben-Hatira, der mit 47,4 Prozent zum besten Amateurfußballer Berlins der Saison 2024/25 gewählt wurde, soll Richter die Mannschaft führen. Für ihn gibt es somit gleich im ersten Pflichtspiel nach seiner letzten Saison beim FCC ein Wiedersehen mit der alten Heimspielstätte.

In dieser werden zum Heimauftakt noch mehr Fans erwartet als beim letzten Aufeinandertreffen der beiden Kontrahenten im September des letzten Jahres, als 6.279 Fans ins Stadion kamen. Dabei sahen sie ein 0:2 ihres FCC, für das sich die Zeiss-Elf in der Rückrunde mit einem 4:1-Auswärtssieg revanchieren konnte. Dieses Mal möchte der FCC freilich unbedingt die drei Punkte zuhause behalten und vor den drei anstehenden Auswärtsspielen in Liga (Altglienicke, Zwickau) und Pokal (Weida) den Schwung des gelungenen Auftakts in Babelsberg gleich mitnehmen. Volkan Uluc: "Wir haben uns natürlich informiert und uns unsere Gedanken über den Gegner, und wie er hier auftreten wird, gemacht. Wir wollen uns dabei auf unsere Stärken konzentrieren und auf unsere Tugenden schauen. Es war ein guter Start und jetzt wollen wir natürlich - gerade vor eigenem Publikum - zuhause nachlegen."

Personell kann hierfür FCC-Trainer Volkan Uluc nahezu aus dem Vollen schöpfen. Verzichten indes muss er auf Paul Krämer und Luis Ackermann, der sich im Training einen lädierten Knöchel zugezogen hat und deshalb am Freitagabend pausieren muss.