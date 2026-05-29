FCC bindet Nachwuchsstürmer

Mittelstürmer Pit Pepe Kirchhoff - Rufname Pepe - wird ab der kommenden Saison zum Regionalligakader der ersten Mannschaft gehören.
Der 18-Jährige stammt aus Apolda und durchlief seit 2012 das Nachwuchsleistungszentrum der Jenaer. In der abgelaufenen Saison überzeugte Kirchhoff bei den U19-Junioren mit 13 Treffern in 19 Einsätzen.
Bereits in der Rückrundenvorbereitung trainierte der Angreifer regelmäßig bei den Profis mit. FCC-Sportdirektor Miroslav Jovic sieht im Nachwuchsspieler großes Potenzial: „Pepe kennen wir schon sehr lang und natürlich entsprechend gut. Er bringt für einen Mittelstürmer einiges mit – er ist schnell, kopfballstark, hat einen guten Abschluss und verfügt über eine gute Physis. Aber vor allen Dingen hat er jede Menge Entwicklungspotenzial.“
Mit der festen Integration Kirchhoffs in den Regionalligakader setzt der FCC seinen eingeschlagenen Weg fort, Talente aus dem eigenen Nachwuchs an den Männerbereich heranzuführen.