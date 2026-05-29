FCC bindet Nachwuchsstürmer

– Foto: Alexander Grimm

Mittelstürmer Pit Pepe Kirchhoff - Rufname Pepe - wird ab der kommenden Saison zum Regionalligakader der ersten Mannschaft gehören.

Der 18-Jährige stammt aus Apolda und durchlief seit 2012 das Nachwuchsleistungszentrum der Jenaer. In der abgelaufenen Saison überzeugte Kirchhoff bei den U19-Junioren mit 13 Treffern in 19 Einsätzen.

Bereits in der Rückrundenvorbereitung trainierte der Angreifer regelmäßig bei den Profis mit. FCC-Sportdirektor Miroslav Jovic sieht im Nachwuchsspieler großes Potenzial: „Pepe kennen wir schon sehr lang und natürlich entsprechend gut. Er bringt für einen Mittelstürmer einiges mit – er ist schnell, kopfballstark, hat einen guten Abschluss und verfügt über eine gute Physis. Aber vor allen Dingen hat er jede Menge Entwicklungspotenzial.“