FCB zahlt Leergeld

An einem sonnigen Samstagnachmittag war der FCB in Eberhardzell zu Gast. Die Blau-Weißen waren von Anfang an gut im Spiel, schafften es aber nicht vor dem Tor zwingend zu werden. Die erste Großchance bot sich Raphel Zwerger nach einem schlecht abgewehrtem Freistoß. Das Tor machten dann aber die Zeller. Ein Freistoß aus dem Halbfeld flog an Freund und Feind vorbei und sorgte für den 1:0 Pausenstand.

Die zweite Hälfte war von beiden Seiten sehr schwach, Zell wollte nicht und die Bellamonter konnten nicht. In der 93. Minute hatte Zwerger noch den 1:1 Ausgleich auf dem Fuß, dieser wurde allerdings vom Zeller Torhüter stark gehalten.