FCB wacht zu spät auf - Buchbach vergeigt Jahresabschluss - FVI 3:2 24. Spieltag - Samstag: Türkgücü schlägt Aubstadt mit 1:0

Ganz wichtige drei Zähler im Kampf um den Klassenerhalt hat sich der FV Illertissen im schwäbischen Duell mit dem TSV Rain am Lech gesichert. Rains Coach Martin Weng war nach der Pleite geknickt: "Eine verdiente Niederlage, das muss man so klar sagen. Wir haben das Spiel in der ersten Halbzeit verlosen, vor allem die ersten 20 Minuten von uns waren richtig schlecht, wir waren überhaupt nicht auf dem Platz. Im zweiten Abschnitt hat uns Illertissen lange am Leben gehalten und beste Kontermöglichkeiten vergeben. Wenn wir heute etwas Positives mitnehmen können: Es spricht für die Moral der Jungs, dass sie nach einem 0:3-Rückstand noch einmal so zurückkommen."

Maxi Berwein hießt der Mann des Tages im Grünwalder Stadion. Er erzielte kurz vor der Pause den goldenen Treffer. Nur 111 Zuschauer verirrten sich bei Temperaturen knapp über den Gefrierpunkt auf Giesings Höhen und sahen unterm Strich einen verdienten Sieg der Hausherren, weil die Gäste aus Aubstadt über 90 Minuten die Konsequenz nach vorne vermissen ließen. Türkgücüs Spotlicher Leiter Roman Plesche sagte nach der Partie: "Wir haben sehr diszipliniert agiert, mit klarem Plan. Der Sieg ist hochverdient, alles in allem stehen wir in der Tabelle sehr gut da:"

Die Viktoria konnte vor über 3.000 Zuschauern das erhoffte Fußballfest feiern und sah zwischenzeitlich nach einer 3:0-Führung schon wie der sichere Sieger aus. Die Bayern-Amateure wachten noch einmal auf, unterm Strich aber viel zu spät! Aschaffenburgs Coach Jochen Seitz war bester Laune: "Wenn`s Stadion so gut gefüllt ist, dann macht es gleich viel mehr Spaß. Und die Mannschaft hat das auch genossen. Bis zum 3:1 haben wir gerade in der Defensive nahezu ein perfektes Spiel abgeliefert. Wir haben kaum eine Chance für die Bayern zugelassen und können mit ein wenig Glück sogar noch höher führen. Aber wie so ein Spiel eben verlaufen kann, dann fällt der Anschlusstreffer. Wir haben mit allem verteidigt, was wir haben. Wir können heute alle stolz sein, erster Sieg gegen die Bayern-Amateure. Heute wird gefeiert, das haben sich die Jungs auch verdient."FCB-Cheftrainer Holger Seitz: "Ich möchte Jochen Seitz und seiner Mannschaft gratulieren, ein verdienter Sieg heute, den sie heute eingefahren habe. Warum war er verdient? Über 75 Minuten war Jochens Mannschaft effektiver. Effektiver in der Defensive, wenn`s um die entscheidenden Zweikämpfe geht. Im Spiel mit Ball war Aschaffenburg auch effektiver, weil sie die Chancen, die sich aufgetan haben, nutzen konnten. Wenn das Spiel noch ein wenig länger dauert, hätten wir wahrscheinlich noch die Chancen zum 3:3 bekommen. Am Ende übers ganze Spiel gesehen aber schon ein verdienter Sieg für Aschaffenburg."