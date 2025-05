FCB verspielt den sicher geglaubten Sieg noch

An einem sonnigen Sonntagnachmittag war der FCB in Winterstettenstadt zu Gast. Die Gäste waren direkt gut im Spiel und hatten erste Halbchancen, jedoch ohne wirklich zwingend zu werden. In der 24. Minute wurde Lorenz Bader steil geschickt und vom Torwart zu Fall gebracht. Den fälligen Elfmeter verwandelte er zum 1:0. Zwei Minuten später konnten die Winterstetter allerdings nach einem Standard aus dem Halbfeld ausgleichen. In der 38. Minute konnten die Bellamonter durch Raphael Zwerger wieder in Führung gehen, nachdem dieser lang geschickt wurde.

Nach der Pause war es dann Benjamin Miller, der in der 66. Minute den vermeidlichen Siegtreffer besorgte. Bis kurz vor Schluss verteidigten die Bellamonter alles konsequent weg. Bis zur 88. Minute, als Winterstetten durch einen Chipball hinter die Mauer den Anschlusstreffer erzielte. Nur eine Minute später schafften sie dann tatsächlich noch den 3:3 Ausgleichstreffer, welcher allerdings nicht hätte zählen dürfen, da ein Winterstetter bei der Vorlage mit der Hand am Spielgerät war. Bitteres Ende, nach einem soliden Spiel.