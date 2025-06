FCB verliert erneut

An einem sonnigen Samstag Mittag war der FCB bei der SGM Rot/Haslach zu Gast. Die SGM fing gut an und hatte mehr von dem Spiel doch der FCB hielt gut dagegen und lauerten mit kontern. In der 11. Minute holte die Heimelf einen Elfmeter clever raus, den unser Torwart allerdings stark pariert, der Nachschuss landete dann weit über dem Tor. Der FCB war dann wie aufgeweckt und spielten sich immer mehr Chancen heraus & kamen mit Freistößen und Eckbällen immer besser ins Spiel. In der 45.min schoss dann Tim Kuhn nach einer Ecke das 1:0 indem er den Ball sauber runter genommen hat und ins rechte untere Eck schob. In der 2. Halbzeit hatte der FCB weiterhin mehr vom Spiel und baute das Ergebnis durch Daniel Reinert auf 2:0 aus. Danach machten die SGM mehr und schoss kurz darauf den Anschlusstreffer. Nur wenige Minuten später flüchten sie dann aus. Der FCB war völlig von der Rolle und das nutzte die SGM und drehten das Spiel durch einen direkt verwandelten Freistoß. Das 4:2 gleichte dem 3:2, ebenfalls durch ein Freistoß.