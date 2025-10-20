FCB-Trainer Seitz sieht „wichtige Erfahrungswerte“ – Hachings Torfabrik stottert

Der FC Bayern II gewann auswärts beim TSV Aubstadt. – Foto: Julien Christ/sportfotografie.

Die SpVgg Unterhaching nutzt ihre Überlegenheit nicht, bleibt jedoch weiter Tabellenführer. Die kleinen Bayern beenden dagegen ihre Negativ-Serie.

Die SpVgg Unterhaching kann ihre Überlegenheit gegen defensive Bayreuther nicht in einen Sieg ummünzen und die Bayern-Amateure kehren in die Erfolgsspur zurück. SpVgg Unterhaching – SpVgg Bayreuth 1:1 (0:1). – Der Spitzenreiter musste mit einer Punkteteilung in einem höhepunktarmen Spiel leben, bleibt allerdings weiterhin Tabellenführer. „Mit dem Punkt kann ich gut leben“, meinte Hachings Cheftrainer Sven Bender. Die Nummer eins der Liga fand trotz weitaus mehr Ballbesitz kein spielerisches Mittel, um das Bayreuther Abwehrbollwerk zu knacken.

Fr., 17.10.2025, 19:00 Uhr SpVgg Unterhaching Haching SpVgg Bayreuth SpVgg Bayreuth 1 1 + Video Anders zunächst die Gäste, die nach einem Hachinger Ballverlust auf Höhe der Mittellinie durch einen Kopfball des Ex-Löwen Nicolas Andermatt mit 1:0 in Führung gingen (22.). Ein Pfostentreffer der Gäste (33.) folgte. Doch erst im zweiten Durchgang wachten die lethargisch spielenden Hausherren etwas auf und kamen prompt zum Ausgleich. Nils Ortel flankte auf den zur Halbzeit eingewechselten Jeroen Krupa, der zum 1:1 einköpfte (62.).

Viele Jäger sind... : Lange Zeit gab es für Cornelius Pfeifer (li.) & Co. gegen die massierte Bayreuther Abwehr kein Durchkommen. – Foto: Sven Leifer/Imago

Am Ende konnte sich Benders Team trotz deutlicher Überlegenheit gegen defensiv ausgerichtete Oberfranken nicht durchsetzen. Hoffnung machte die Einwechslung von Manuel Stiefler in der Schlussphase, der zuletzt wegen einer Rotsperre sowie einer Handverletzung einen knappen Monat pausieren musste und erstmals wieder zumindest ein bisschen mittun konnte. TSV Aubstadt – FC Bayern II 1:3 (1:0). – „Es war ein verdienter Sieg mit wichtigen Erfahrungswerten“, sagte Bayern-Amateure Cheftrainer Holger Seitz nach dem Auswärtserfolg seiner Mannschaft. Die beste Erkenntnis für die zuvor sieben Wochen lang sieglosen Münchner war wohl, dass die Mannschaft das Gewinnen nicht verlernt hat. Zwar mussten die Münchner zunächst das 0:1 nach einem Abstauber von Timo Pitter hinnehmen (16.).