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FCB: Spiel gegen die Profis & Tickets samt Freibier fürs Köln-Spiel
Bewerbe dich jetzt für die Aktion "The Match of Your Life" und spiele gegen die Profis des FC Bayern München +++ Außerdem: Gewinnspiel für 2x2 Tickets (Kategorie 1) für Bundesligafinale gegen Köln samt 12.600 Liter Freibier von Paulaner
von Redaktion · Heute, 13:30 Uhr · 0 Leser
– Foto: Paulaner
Es gibt Chancen im Leben, die man sich nicht entgehen lassen darf. Neben den Tickets für das Saisonfinale gegen den 1. FC Köln ist das hier so eine: Bewirb dich bei "The Match of Your Life" und erlebe selber dein absolutes Highlight: Ein Spiel gegen eben diesen FC Bayern München – zusammen mit anderen fußballbegeisterten Fans aus der ganzen Welt. 😍
The Match of Your Life ist ein mehrstufiger Wettbewerb, bei dem eine fachkundige Jury nach der Sichtung aller Bewerbungen und einem Casting ein schlagkräftiges Team von Amateurfußballern zusammenstellt: Das Paulaner Dreamteam, das gegen den FC Bayern München spielt.
Zweites Highlight: Tickets fürs Saisonfinale gegen den 1. FC Köln samt 12.600 Liter Freibier
Gewinne mit FuPa und Paulaner, Partner vom FC Bayern, 2x2 Tickets (Kategorie 1) für das letzte Bundesliga-Spiel des FC Bayern München gegen den 1. FC Köln am Samstag, 16.05.2026 (15.30 Uhr). Einfach Formular unten ausfüllen und schon seid ihr im Lostopf um die begehrten Tickets. Einsendeschluss ist Mittwoch, 13.05.26 um 15.00 Uhr!
❤️ Zusätzliches Zuckerl von Paulaner: Als langjähriger Partner des FC Bayern bedankt sich die Brauerei bei den Fans für die überragende Unterstützung in der Saison 2025/2026. Zu diesem Anlass spendiert Paulaner den Fans 100 Liter Freibier pro Bundesliga-Tor. Mit sage und schreibe 117 Bundesliga-Toren hat der FCB einen Rekordwert in der Bundesliga aufgestellt, der die zahlreichen Fans oft jubeln ließ. Da der Verein in diesem Jahr auch 126 Jahre alt wird, hat Paulaner nun großzügig aufgerundet und spendiert den Fans somit 12.600 Liter Freibier für das Saisonfinale gegen den 1. FC Köln. Durch die Paulaner Paulas werden die Freibiergutscheine im Umlaufbereich des Stadions verteilt und können ganz normal an allen Kiosken in der Allianz Arena eingelöst werden.
Wichtig:
Die Gewinner werden anschließend telefonisch kontaktiert! Die Gewinner erhalten ihre Eintrittskarten per Mail als E-Tickets zugeschickt. Die Tickets können entweder ausgedruckt oder bequem auf dem Smartphone abgespeichert ins Stadion mitgebracht werden!