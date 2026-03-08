FCB ringt Aufstiegsaspiranten einen Punkt ab

Bei herrlichem Fußballwetter war der Tabellenzweite aus Achstetten zu Gast in Bellamont. Ein anderes Spiel als im Hinspiel in Achstetten durften die Fans erwarten. Achstetten versuchte von Beginn an hoch anzulaufen, aber der FCB fand immer wieder gute spielerische Lösungen, um sich aus dem Druck zu befreien. Die erste Halbzeit war chancenarm, mit jeweils einer guten Chance auf jeder Seite. Auf Seiten des Gastgebers hatte diese Benjamin Miller, der den Ball allerdings nicht richtig erwischte. Zu Beginn des zweiten Abschnittes zeigte sich der Gast etwas aktiver und hatte zwei Chancen, wobei sie allerdings nicht zwingend genug waren. Auch der FCB war über Konter immer wieder gefährlich. Lorenz Bader setzte eine Hereingabe in den Rückraum von Benjamin Miller mit links knapp neben dem Pfosten. Am Ende erkämpften die Hausherren einen verdienten Punkt, der an diesem Nachmittag auch gerecht war.

Nächste Woche empfängt der FCB die Sportfreunde aus Bronnen zum Kellerduell.