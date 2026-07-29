FCB-Profis schwitzen: Viele Kiebitze verfolgen Training von Kimmich, Neuer & Co. TRAININGSLAGER IN ROTTACH-EGERN von Dieter Dorby · Heute, 18:28 Uhr · 0 Leser

Aus nächster Nähe coachte Trainer Vincent Kompany (2.v.r.) seine Schützlinge beim Kleinfeldkick auf dem Platz des FC Rottach-Egern. – Foto: Dieter Dorby

Fußballtraining anschauen am heißen Vormittag statt Baden im See: Mehrere Hundert Fans gaben gestern Vormittag den Profis des FC Bayern München den Vorzug und füllten das Rund am Sportplatz des FC Rottach-Egern.