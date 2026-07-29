FCB-Profis schwitzen: Viele Kiebitze verfolgen Training von Kimmich, Neuer & Co.

Viele Urlauber nutzten die Gelegenheit, und auch Ferienkinder freuten sich, ihre Stars aus der Nähe zu erleben. Zwar konnte man auch nach Trainingsbeginn noch Zugang bekommen, doch die Premiumstehplätze am Geländer waren längst dicht belegt.
Während sich einige zur Erfrischung und Stärkung Semmeln, Kaffee und Schorle gönnten, sprinteten die Kicker auf dem frisch gesprengten und top gepflegten Rasen, passten blitzschnell und ließen den Ball laufen. Anstrengend wurde es spätestens beim Kick auf dem Kleinfeld, bei dem Joshua Kimmich Bälle verteilte, Jonathan Tah hinten abräumte, João Palinha Manuel Neuer mit einem strammen Schuss prüfte und Alphonso Davies im Leibchen des B-Teams auflaufen musste. Mittendrin: Coach Vincent Kompany, der im Strafraum aus nächster Nähe coachte.
Höhepunkt war gerade für die jungen Fans, als Joshua Kimmich und Alex Pavlovic den Rasen verließen und Autogramme gaben. Dabei hatte sich für manchen FCB-Fan das Ausharren in der Sonne vollauf gelohnt.