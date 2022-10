FCB mit wichtigen Sieg

An einem sonnigen Herbstsonntag war der FCB beim Absteiger Berkheim zu Gast. Man startete gut in die Partie, war spielbestimmend und hatte dementsprechend auch die besseren Chancen. Kurz vor der Halbzeit kam Fabian Metzger dann frei vor dem Tor zum Abschluss und vollendete sicher zum 1:0. Direkt nach der Pause konnte Florian Uetz eine Unstimmigkeit der Berkheimer Hintermannschaft zum 2:0 ausnutzen. Nach diesem wichtigen Tor gingen die Berkheimer aufs Ganze und wurden anschließend ausgekontert. Steffen Kibler eroberte einen Ball stark und schickte Lorenz Bader, der zum 3:0 einschoss. Kurz danach wurde erneut Bader von Raphael Zwerger freigespielt und traf in der 71. Minute zum 4:0.