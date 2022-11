FCB in der Erfolgsspur

An einem kalten, nebligen Sonntagmittag war die SGM aus Erlenmoos zu Gast. Der FCB startete zögerlich in die Partie, die Gäste waren zunächst besser im Spiel, hatten jedoch keine Torchancen. In der 30. Minute holte Uwe Martin dann einen Elfmeter raus und verwertete diesen selber zum 1:0 Halbzeitstand. Nach der Pause wurde die Partie rauer und die Zweikämpfe wurden härter. Erlenmoos spielte nicht wie ein Tabellenletzter und hielt gut mit, weil der FCB nicht mehr entschieden in den Zweikämpfen war. In der 65. Minute tankte sich Raphael Zwerger stark durch und der Torhüter der SGM konnte nur noch zu Florian Uetz abwehren, der dann eiskalt zum 2:0 einnetzte. Kurz später setzte erneut Zwerger gut nach und Lorenz Bader fiel der Ball vor die Füße, welcher nur noch zum 3:0 einschieben musste. Anschließend kam es, wie es kommen musste, der FCB ließ stark nach und so kam die SGM zum verdienten 3:1 Anschlusstreffer.