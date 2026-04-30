FCB-Highlights: Spiel gegen die Profis & Tickets für PSG-Spiel

– Foto: Paulaner

Es gibt Chancen im Leben, die man sich nicht entgehen lassen darf. Neben den Tickets für das absolute Highlight-Spiel gegen Paris St. Germain ist das hier so eine: Bewirb dich bei "The Match of Your Life" und erlebe selber dein absolutes Highlight: Ein Spiel gegen eben diesen FC Bayern München – zusammen mit anderen fußballbegeisterten Fans aus der ganzen Welt. 😍

The Match of Your Life ist ein mehrstufiger Wettbewerb, bei dem eine fachkundige Jury nach der Sichtung aller Bewerbungen und einem Casting ein schlagkräftiges Team von Amateurfußballern zusammenstellt: Das Paulaner Dreamteam, das gegen den FC Bayern München spielt.