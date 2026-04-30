 2026-04-29T13:32:52.058Z

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FCB-Highlights: Spiel gegen die Profis & Tickets für PSG-Spiel

Bewerbe dich jetzt für die Aktion "The Match of Your Life" und spiele gegen die Profis des FC Bayern München +++ Außerdem: Gewinnspiel für 3x2 Tickets (Kategorie 1) für Kracher gegen Paris St. Germain

von Redaktion · Heute, 11:30 Uhr · 0 Leser
– Foto: Paulaner

Es gibt Chancen im Leben, die man sich nicht entgehen lassen darf. Neben den Tickets für das absolute Highlight-Spiel gegen Paris St. Germain ist das hier so eine: Bewirb dich bei "The Match of Your Life" und erlebe selber dein absolutes Highlight: Ein Spiel gegen eben diesen FC Bayern München – zusammen mit anderen fußballbegeisterten Fans aus der ganzen Welt. 😍

The Match of Your Life ist ein mehrstufiger Wettbewerb, bei dem eine fachkundige Jury nach der Sichtung aller Bewerbungen und einem Casting ein schlagkräftiges Team von Amateurfußballern zusammenstellt: Das Paulaner Dreamteam, das gegen den FC Bayern München spielt.


🔴 Bist du bereit für den ultimativen Kick gegen die Profis des FC Bayern München? Dann bewirb dich hier. 📝



Zweites Highlight: Tickets vs. Paris St. Germain

Gewinne mit FuPa und Paulaner, Partner vom FC Bayern, 3x2 Tickets (Kategorie 1) für das CL-Match FC Bayern München - Paris St. Germain am Mittwoch, 06.05.2026 (21.00 Uhr). Einfach Formular unten ausfüllen und schon seid ihr im Lostopf um die begehrten Tickets. Einsendeschluss ist Montag, 04.05.26 um 12.00 Uhr!

Wichtig:

Die Gewinner werden anschließend telefonisch kontaktiert! Die Gewinner erhalten ihre Eintrittskarten per Mail als E-Tickets zugeschickt. Die Tickets können entweder ausgedruckt oder bequem auf dem Smartphone abgespeichert ins Stadion mitgebracht werden!