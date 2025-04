FCB-Coach Seitz trotz Pleite „mit Leistung zufrieden“ – Türkgücü gegen Bayreuth chancenlos

Für die Münchner Regionalligisten gab es am Wochenende keine Punkte. Türkgücü unterlag klar gegen Bayreuth, die kleinen Bayern verloren in Buchbach.

München – Türkgücü München muss nach dem Sieg im Kellerduell unter der Woche im Nachholspiel in Hankofen wieder kräftige Dämpfer einstecken. Die 2. Mannschaft des FC Bayern bleibt auch im sechsten Spiel des Jahres in der Regionalliga erfolglos

Das Heimspiel gegen das Spitzenteam aus Bayreuth wurde entgegen anderslautenden Medienberichten ganz normal am ursprünglichen Termin am Samstagnachmittag im Sportpark Heimstetten ausgetragen. Und auch von Türkgücü aus finanziellen Gründen weder abgesagt noch auf einen Ausweichtermin verschoben. Dies änderte nichts daran, dass die Mannschaft von Trainer Alper Kayabunar gegen den um die Meisterschaft kämpfenden Tabellenzweiten nichts Zählbares holten.

Auch im sechsten Anlauf hat es für die Bayern-Amateure nicht zu einem Erfolg gereicht. In dem offenen Schlagabtausch vor einer Volksfest-Kulisse beim Flutlichtspiel am Freitagabend mit knapp 1400 Zuschauern brachte Tobias Stoßberger die Hausherren mit einem satten Schuss aus spitzem Winkel in die lange Ecke in Führung (28.).

Samuel Unsöld gelang nach einem Freistoß aus dem Gewühl im gegnerischen Strafraum heraus zwar das 1:1 (61.) für die Münchner. Doch die formstarken und zuvor zwölfmal in Serie ungeschlagenen Buchbacher schlugen umgehend in Person von Samed Bahar zurück, der das 2:1 für die Gastgeber per Kopfball nach einem Freistoß markierte (63.) – der Endstand.

„Insgesamt bin ich mit der Leistung meines Teams zufrieden. Im Abschluss vor dem Tor war Buchbach konsequenter und hat die sich bietenden Chancen entschlossener genutzt als wir, weshalb sie den Sieg mehr verdient hatten“, so Bayerns Cheftrainer Holger Seitz.