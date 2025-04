FCB 2 weiterhin in direkter Schlagdistanz zur Tabellenspitze

Am 25. Spieltag empfing unsere 2. Mannschaft die FT Forchheim, gegen die man etwas gut zu machen hatte: Im Hinrundenspiel in Forchheim konnte keine gute Leistung gezeigt werden und man ließ die Punkte dort.

Doch kaum war das Spiel angepfiffen, ging man nach nicht einmal 3 Minuten in Rückstand. Der Gegentreffer sollte aber eine Art Weckruf sein und man kam immer besser ins Spiel. Die zu Beginn sehr gut anlaufenden Forchheimer bekam man so immer mehr in den Griff und die Zweite konnte mehr und mehr Druck aufbauen. Nach einem lang gespielten Ball aus dem linken Halbfeld von Marcel Schwab, verschätzte sich dabei der Forchheimer Torwart und der durchgelaufene Leon Maka musste nur noch den Ball aus 5m ins leere Tor befördern. Auch in den folgenden Spielminuten ließ man nicht nach und konnte durch einen allein auf das gegnerische Tor laufenden Dennis Ochs kurz vor der Halbzeit in Führung gehen.

Nach Wiederanpfiff der Partie kamen die Gäste erneut mit viel Druck auf das Spielfeld, konnten aber nichts Zwingendes verbuchen und unsere Mannschaft übernahm wie auch schon in der ersten Hälfte mehr und mehr das Spiel. In der 81 Minute konnte man schließlich durch Stefan Holbach den Sack zumachen und als verdienter Sieger den Platz verlassen.

Am kommenden Sonntag fährt man nun zum Tabellenführer nach Schielberg. Dort kann man sich die Tabellenführung zurückerobern.

Bericht: Jan Triebskorn