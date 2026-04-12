FCAP nutzt Sanktions-Dämpfer: Sieg gegen abgestürztes Haidhausen

FB KL Anzing/Parsdorf (rot) links Luis Hollerieth , TW Eingewechselter Feldspieler – Foto: Sro

Der FC Anzing-Parsdorf bezwingt Haidhausen mit 3:2. Die Gäste waren nach 27 Punkten Abzug mental angeschlagen. Oberpframmern verliert deutlich.

Es gibt Orte wie Berlin, wo Vintage richtig in ist. Aufgrund massiver Personalprobleme war auch der TSV Oberpframmern am Sonntag im „Vintage-Modus“, der mittlerweile sogar in Italien ein Problem darstellt. „Ohne die Spieler, die eigentlich aufgehört haben, wie Torwart Lucki Huber oder Manu und Tobias Lutz sowie Mathias Niedermaier, hätten wir heute tatsächlich keine spielfähige Mannschaft zusammenbekommen“, bekennt der verletzte Spielertrainer Florian Lechner.

Mit dem neuen Tabellenführer Trudering (nach Punktabzug für Haidhausen) kam angesichts der Personalmisere genau der falsche Gegner nach Oberpframmern, denn die Gäste kannten mit den ersatzgeschwächten Gastgebern keine Gnade. Bei allen Gegentreffern „haben wir den Gegner dreimal eingeladen“, ärgerte sich Lechner. Beim 0:1 durch Martin Janelsith schlug Torhüter Ludwig Huber bereits nach zwei Minuten über den Ball. Janelsith war es, der eine Uneinigkeit in der Hintermannschaft nutzte und in der 19. Minute seinen zweiten Treffer nachlegte. Nach knapp einer halben Stunde war die Messe gelesen, denn Patrick Koller bekam ab der Mittellinie bestenfalls Geleitschutz, und so konnte der Torjäger ungestört zum 0:3 marschieren.

Lechner lobte den Einsatz in der zweiten Halbzeit als „engagierte Leistung“, wodurch der Ehrentreffer durch Maximilian Probsts Freistoß auch nicht unverdient war (67.). Für eine Wende fehlten aber die Kräfte.

Die dreiwöchige Pause hat dem TSV Steinhöring nicht gutgetan. Zwar ging die Mannschaft von Thomas Rotherbl nach sechs Minuten durch Nick Gibson (Zuspiel Ivan Bacak) mit 1:0 in Führung, musste sich jedoch am Ende 1:5 geschlagen geben. „Leider wurden wir nach zehn Minuten passiver und Waldtrudering stärker“, sah der Coach das Spiel kippen. „Wir haben das Zentrum ein bisschen verloren.“ Torhüter Simon Stadler hielt die Gäste noch mit zwei Paraden im Spiel, gegen das 1:1 (23.) durch Sascha Wittmann war er aber machtlos, da dieser einen Abpraller von der Latte nur noch einschieben musste.

Die Minuten vor und nach der Pause entschieden die Begegnung. Während Gibson kurz vor dem Halbzeitpfiff die erneute Führung liegen ließ, schlug Waldtrudering nach dem Seitenwechsel durch Leonard Mayer (48.) und Philipp Hausschild (49.) doppelt zu. „Das war der Genickbruch“, gab Rotherbl zu. Felix Schwemer legte nach seiner Einwechslung mit dem ersten Kontakt das 4:1 nach (66.), ehe der starke Mayer mit seinem zweiten Treffer des Tages in der 90. Minute den Endstand besiegelte. „Es war schon verdient“, gab Rotherbl zähneknirschend zu. „Fünf Gegentore tun weh.“

Eine mittelgroße Sensation gelang dem FC Anzing-Parsdorf mit dem 3:2-Erfolg über Haidhausen und schöpft dadurch reichlich Motivation für den Kampf um einen Relegationsrang. Der Gast reiste als ehemaliger Tabellenführer und nun abstiegsgefährdete Mannschaft an. Der Grund: Haidhausen setzte in der Vorrunde unwissentlich einen nicht spielberechtigten Akteur ein und wurde vom Sportgericht mit einem Abzug von 27 Punkten sanktioniert.

„Insofern war es perfekt für uns, gegen Haidhausen heute zu spielen nach diesem mentalen Dämpfer“, erklärte FC-Abteilungsleiter Peter Rauch. Nach dem etwas glücklichen 1:0 durch ein Eigentor (17.) erhöhte Marco Helmich nach einem Pressschlag im Mittelfeld mit einem abschließenden Heber auf 2:0 (34.). Da sich Torhüter Nico Guba vor der Pause verletzte, streifte sich dann Feldspieler Gabriel Hrase mangels Alternativen das FC-Torwarttrikot über. „Er hat das überragend gemacht“, lobte Rauch. Alexander Tolikin brachte den Gast zwar auf 2:1 heran (45.), doch Anzing-Parsdorf stellte den alten Abstand durch einen Elfmeter von Helmich wieder her (60.). Der Treffer zum 3:2 von Jona Unglert fiel mit der letzten Aktion des Spiels.