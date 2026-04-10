FCAP empfängt Spitzenreiter, Steinhöring kämpft gegen den Abstieg

FB KL Oberpframmern (rot) links Florian Lechner , Tobias Leidl , vs ---- Anzing Kilian Blumberg – Foto: Sro

Der FC Anzing-Parsdorf trifft auf Tabellenführer Haidhausen. Steinhöring muss auswärts bei Waldtrudering im Abstiegskampf punkten.

„Wir sind gewarnt. Wir brauchen noch Punkte für den Klassenerhalt und wollen diese im April noch sammeln“, berichtet Florian Lechner vor dem Heimspiel seines TSV Oberpframmern gegen den TSV Trudering. Der Spielertrainer selbst fällt mit einem angerissenen Kreuzband aus, dafür schärft er die Sinne seiner Spieler: „Wir haben eine gute Ausgangssituation, aber die Situation trügt etwas, weil die Mannschaften hinter uns sicherlich auch noch Punkte holen. Von daher müssen wir die Konzentration jetzt hochhalten.“

Gegen den Tabellenzweiten Trudering ist Oberpframmern nur Außenseiter. Angeführt von Torjäger Patrick Koller, hat sich der Aufsteiger wieder ganz oben eingenistet und hat eine realistische Chance auf den Durchmarsch in die Bezirksliga. „Trudering spielt als Aufsteiger eine tolle Saison. Sie sind mit Sicherheit auch Favorit am Sonntag“, zollt Lechner seinen Respekt. Zugleich betont der Coach aber: „Wir müssen die zweiten Bälle im Mittelfeld holen und die Zweikämpfe noch besser annehmen, dann sind wir daheim auch schwer zu schlagen. Daheim haben wir schon viele Punkte geholt.“

„Es ist ein ganz wichtiges Spiel, sie sind ja auch in unserer Reichweite“, blickt Thomas Rotherbl mit Spannung auf das Auswärtsspiel seines TSV Steinhöring. Waldtrudering liegt einen Punkt vor den Ebrachtalern, beide Mannschaften kämpfen um den Klassenerhalt. „Waldtrudering ist aktuell gut drauf, sie sind gut aus der Winterpause gekommen. Sie werden mit Sicherheit schwer zu bespielen sein, weil sie ein gutes Gefühl haben und im Flow sind“, weiß der Coach.

Das letzte Steinhöringer Spiel liegt mittlerweile drei Wochen zurück. Nach dem Ausfall gegen Grasbrunn und dem freien Osterwochenende greift der Aufsteiger erst jetzt wieder ins Geschehen ein. „Wir haben ganz normal trainiert und unter der Woche an den Abläufen nichts geändert. Wir haben nicht gesagt, dass wir uns einen Tag vom Training freinehmen können. In dieser Position sind wir aktuell leider nicht“, betont Rotherbl. Personell hat sich in dieser Zeit kaum etwas verändert, der Kader ist nach wie vor dünn besetzt. „Optimal ist es immer noch nicht, aber wir nehmen Spieler der Zweiten dazu. Sie machen es ganz gut. Wir wollen nicht jammern, sondern enger zusammenstehen.“

Die schwerste und zugleich auch leichteste Aufgabe der gesamten Rückrunde steht dem FC Anzing-Parsdorf bevor. Am Sonntag empfängt das Team von Trainer Peter Beierkuhnlein den Tabellenführer der Kreisliga 3 (München), SpVgg 1906 Haidhausen, um 15 Uhr im Anzinger Sportpark.

„Vielleicht ist das auch genau das richtige Spiel für uns. Punkte wären ein Bonus“, hofft der stürmende Abteilungsleiter Peter Rauch auf eine positive Überraschung gegen die den sofortigen Wiederaufstieg in die Bezirksliga anstrebende Münchner Mannschaft.

Sportlich ist die SpVgg 1906 Haidhausen unangefochten und führt das Feld schon mit deutlichem Vorsprung an. Allerdings schwebt über dem Spitzenreiter noch das Damoklesschwert eines laufenden Sportgerichtsverfahrens wegen des Einsatzes eines nicht spielberechtigten Akteurs. Es droht ein saftiger Punktabzug.

„Wir wissen um den Ernst der Lage und haben nichts mehr zu verlieren.“ Peter Rauch beschönigt die Lage nicht: Als Tabellenletztem droht dem FC der Abstieg in die Kreisklasse. Zumindest stehen mit Kilian Blumberg, Silvan Schuster, Andi Hetzel und Markus Behr einige Akteure nach den bitteren Pleiten gegen Srbija und Oberfprammern wieder zur Verfügung.