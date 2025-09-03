Der FCA Darmstadt wehrte sich tapfer im Hessenpokal gegen Bayern Alzenau. – Foto: Mara Wolf - Archiv

FCA zieht Mut aus dem Hessenpokal-Aus Außenseiter liefert gegen Favorit Alzenau eine gute Leistung ab, auf die aufgebaut werden soll Verlinkte Inhalte Hessenpokal Bayern Alzenau 1. FCA

Darmstadt. Verloren – doch selten war Luca Bergemann nach einer Niederlage so zufrieden wie am Dienstagabend. Das durfte der Trainer des FCA Darmstadt auch sein, hatte sich sein Team im Zweitrundenspiel des Fußball-Hessenpokals doch sehr ordentlich präsentiert und dem Regionalligisten Bayern Alzenau Paroli geboten. Letztlich setzte sich der Favorit aber mit 3:2 (2:2) beim Verbandsligisten aus Arheilgen durch und zog in die nächste Runde ein, während sich der FCA nun ganz auf die Liga konzentrieren kann. Was auch bitter nötig ist.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von Echo Online. Vier Punktspiele hatten die Darmstädter bisher, sie wurden allesamt verloren, der FCA ist Tabellenletzter der Verbandsliga. Doch aus dem Pokalspiel zieht Bergemann („Wir mögen solche Partien einfach“) Mut und Zuversicht, dass sich die Lage seiner Mannschaft in der Liga bald ändert. „Das war ein guter Auftritt von uns. Wir haben gezeigt, dass wir stark spielen und mithalten können“, sagte der FCA-Trainer. Freilich habe Alzenau unter dem Strich verdient gewonnen – schon wegen der individuellen Klasse im Vergleich mit dem unterklassigen Gegner. Der FCA ärgerte den Regionalligisten aber mächtig. So atmeten die Gäste nach dem Schlusspfiff tief durch.

Der Außenseiter war durch Caio Nasser Da Silva Martins (12.) sogar in Führung gegangen. Alzenau konterte mit dem Ausgleich von Maximilian Brauburger (20.) und kam kurz vor der Pause durch Filip Pandza (44.) zum 2:1. Postwendend glich der FCA aus – Ryan Matheus Rodrigues Andrade (45.) traf per Foulelfmeter. Zur Pause war der Gastgeber gleichauf, auch wenn Alzenau mehr Spielanteile hatte. Das zahlte sich schließlich in der Schlussphase aus, als ausgerechnet Lucas Sitter (76.) der entscheidende Treffer gelang; der Stürmer hatte schon früher in Diensten der SG Langstadt/Babenhausen regelmäßig gegen den FCA getroffen. Gestern, 18:00 Uhr 1. FCA 04 Darmstadt 1. FCA Bayern Alzenau Bayern Alzenau 2 3 Abpfiff