FCA Unterbruck will sich von der Gefahrenzone fernhalten: „Wir werden alles reinwerfen“ Ein Sieg in Taufkirchen käme gerade recht

Am Anfang lief es, wie es vielleicht laufen musste: Die Fußballer des FCA Unterbruck starteten als Aufsteiger mit viel Euphorie in die Kreisliga-Saison.

Unterbruck – Sie punkteten und punkteten – und schnupperten im Spätsommer sogar an den Spitzenplätzen. Mittlerweile ist dieser Lauf aber abgeebbt. Anstatt die „Oberen“ zu ärgern, sind die Ampertaler der Gefahrenzone inzwischen bedrohlich nahe:

Der FCA ist Neunter und hat nur noch zwei Zähler Vorsprung auf den ersten Abstiegsrelegationsrang. Passend dazu steht am 15. Spieltag ein richtungsweisendes Duell beim Tabellennachbarn BSG Taufkirchen an. Anpfiff der Begegnung ist am Samstag um 14.30 Uhr.

Große Aufregung gebe es in Unterbruck angesichts der Tabellensituation aber nicht, beschwichtigt Trainer Alfons Deutinger. „Es war von Anfang an klar, dass es nur um den Klassenerhalt gehen wird.“ Der Saisonauftakt war für die Unterbrucker eine schöne Momentaufnahme – mehr aber auch nicht. „Jeder im Verein weiß, wo heuer unsere Ziele liegen“, sagt Deutinger. Und irgendwie war ihm auch klar, dass die Glückssträhne nicht ewig halten würde.

Den kompletten Kader hatte Deutinger heuer noch nie zur Verfügung. Zahlreiche Ausfälle – mal kürzere, mal längere – prägten das Bild. Und die 14 Kicker, die im Schnitt da waren und quasi durchgespielt haben, „kommen langsam auf dem Zahnfleisch daher“, zeigt Deutinger auf.