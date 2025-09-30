FCA Unterbruck triumphiert beim AH-Landratspokal gegen Neufahrn

Andreas Hohlenburger erzielt drei Tore beim 7:2-Finalsieg und sichert dem FCA Unterbruck erstmals seit 2016 wieder den Pokal.

Unterbruck/Neufahrn – Es ist schon fast eine Tradition, dass der FC Neufahrn beim Finale des AH-Landratspokals mit von der Partie ist. Mit etlichen Ex-Helden aus den guten, alten Bezirksoberliga-Zeiten hat man in der Süd-Gemeinde eine starke Truppe beisammen. Für gewöhnlich geht der FCN als Favorit ins Landkreis-Endspiel. Im vergangenen Jahr gewannen die Neufahrner das Finale um den AH-Landratspokal in Kirchdorf. Heuer gab es aber nichts zu holen. Der FCA Unterbruck schoss die Gäste satt mit 7:2 (3:1) ab.

Plump ausgedrückt war es das Spiel Andreas Hohlenburger gegen den FC Neufahrn. Die einst für den SE Freising spielende, personifizierte Torgarantie beendete beim FCA heuer seine aktive Karriere in der Ersten Mannschaft. Bei den Alten Herren geht Hohlenburger aber weiterhin auf Torejagd – und das nicht weniger erfolgreich. Gegen Neufahrn erzielte Hohlenburger insgesamt drei Treffer – und man hatte das Gefühl, dass er bei Bedarf auch fünf oder sieben Dinger reingezimmert hätte. Neufahrns Trainer Pero Calic musste später auch zugeben, dass man die Brucker Nummer elf nicht stoppen konnte.

Ab der 20. Minute kam der FCA-Express so richtig ins Rollen. Daniel Nefzger (20.), Christian Weber (27.) und Andreas Hohlenburger (33.) brachten den FCA Unterbruck komfortabel in Führung. Ein bisschen Hoffnung für Neufahrn brachte Spielertrainer Pero Calic mit seinem Treffer zum zwischenzeitlichen 3:1 (45.+1). „Wenn wir dann das 3:2 machen, könnte noch einmal etwas gehen“, erklärte Calic später.