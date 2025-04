FCA Unterbruck startet selbstbewusst in die Wochen der Wahrheit – auswärts gegen Finsing

Viel Grund für Applaus hatte FCA-Trainer Sepp Summerer beim jüngsten Kantersieg gegen den FC Moosinning II. Mit dem FC Finsing wartet jetzt aber ein ganz anderes Kaliber. – Foto: Michalek

Wenn Fußballer für etwas leben, dann sind das sicher die besonderen Spiele. Und ein solches wartet auf den FCA Unterbruck, wenn die Auswärtsreise die Ampertaler in den Landkreis Erding führt. Zu Gast ist das Team um Trainer Sepp Summerer dann beim FC Finsing (Samstag, 16 Uhr).

Unterbruck – Der FC Finsing ist jenes Team, das die Unterbrucker im Kampf um die Tabellenführung in der Kreisliga 2 aktuell am meisten herausfordert. Die Mannschaft von Ex-SEF-Spieler Thomas Bonnet liegt derzeit vorne, hat aber auch ein Spiel mehr absolviert. „Das wird schon ein echter Gradmesser", blickt FCA-Abteilungsleiter Christian Stanglmeir voraus. „Entschieden ist aber auch danach noch nichts." Nur eine Woche später steht für Unterbruck das nächste Topspiel gegen Walpertskirchen an. „Ende April wissen wir dann mehr", verkündet Stanglmeir.

FCA Unterbruck gibt sich gelassen: „Der Druck liegt nicht bei uns“ Die Unterbrucker sehen der Partie in Finsing recht gelassen entgegen. Während der FCA sein kurzes Tief mit zwei Niederlagen überwunden hat, gab es für Finsing am vergangenen Wochenende beim 2:2 in Lengdorf einen kleinen Dämpfer. Zudem gehen die FCF-Verantwortlichen offen damit um, dass sie die Rückkehr in die Bezirksliga schon gerne realisieren würden. Und: Das Hinspiel gewannen die Brucker deutlich mit 4:0 – nicht unwesentlich, wenn am Ende der direkte Vergleich zählt. „Der Druck liegt nicht bei uns“, zeigt sich Stanglmeir deshalb selbstbewusst. Wenngleich den Bruckern klar ist, dass sie auf einen starken Gegner treffen, der sich zudem nicht noch einen Patzer leisten wollen wird. „Spielerisch ist Finsing wirklich gut.“