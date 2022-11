FCA Unterbruck kämpft sich mit Sieg gegen Kirchasch aus dem Keller Zweiter Sieg in Folge

Unterbruck – Die Kreisliga-Fußballerinnen des FCA Unterbruck haben nach ihrem schwachen Saisonstart in die Erfolgsspur gefunden. Von Beginn an waren die FCA-Mädels gut in der Partie. Den Grundstein für den Erfolg legte dabei die Abwehr, die in der ersten Halbzeit nur eine Chance zuließ. Und vorne stellten Lena Zaindl (28.) sowie Suzana Stankovic (44.) die Weichen auf Sieg.