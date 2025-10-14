FCA Unterbruck feiert beim FC Gerolfing II den ersten Saisonsieg

Nach einem Rückstand drehte Unterbruck die Partie und setzte sich mit 3:1 durch. Der FC Moosburg kassierte im Duell mit Geroldshausen eine deutliche Niederlage.

Landkreis – Der Knoten ist geplatzt: Durch den 3:1-Erfolg beim FC Gerolfing II feierten die Fußballerinnen des FCA Unterbruck den ersten Sieg in dieser Kreisliga-Saison. Alles andere als zufrieden mit der eigenen Leistung zeigten sich derweil die Verantwortlichen des FC Moosburg und der SG Freising United, deren Teams an diesem Spieltag beide leer ausgegangen waren.

SG Freising United – SpVgg Wolfsbuch/Zell 0:1 (0:1). In der Anfangsphase lud die Heimelf den Gegner wiederholt zu Möglichkeiten ein und profitierte dabei einzig von der Abschlussschwäche der SpVgg. „Und wir selbst sind überhaupt nicht hinten rausgekommen“, ärgerte sich SG-Trainer Christoph Bosch, aus dessen Sicht die spätere Führung der Gäste nach einem direkt verwandelten Freistoß keinesfalls unverdient gewesen sei.

Als „bemüht“ könne man indes den Auftritt seiner Mannschaft in der zweiten Halbzeit beschreiben. Mit Ausnahme eines Pfostentreffers sowie einer Schusschance von Sarah Lauterwald mangelte es allerdings weiterhin an klaren Offensivaktionen. Dementsprechend bestätigt Bosch: „Das war heute einfach zu wenig.“ So gilt es nun, die Niederlage vor dem Landkreisderby in Moosburg (Samstag, 17 Uhr) aufzuarbeiten, wobei es punktetechnisch gegen den FCM aber schwierig werden könnte. Tor: 0:1 Katharina Wittl (45.+1).

Fast schon Arbeitsverweigerung

SV Geroldshausen – FC Moosburg 5:1 (3:1). Auch die Dreirosenstädterinnen haben im Landkreisduell etwas gutzumachen. Nach der 1:5-Pleite beim Ligaprimus will FCM-Trainerin Annika Lindhorst im Derby gegen Freising eine klare Leistungssteigerung sehen. Denn: „Das war eine desolate Mannschaftsleistung.“ Zwar sei es den Gästen in der ersten Hälfte noch gelungen, vereinzelte Akzente nach vorne zu setzen. Die zweiten 45 Minuten hätten allerdings schon fast an „Arbeitsverweigerung“ gegrenzt. „Und wenn das Spiel drei Tore höher ausgeht, dürfen wir uns auch nicht beschweren“, erklärte die Teamchefin, deren Truppe die Körperlichkeit und die einfachsten spielerischen Basics vermissen ließ. Tore: 1:0/2:1/5:1 Gina Peter (20./38./90.), 1:1 Celina Studt (36.), 3:1 Lilly Leppmeier (41./FE), 4:1 Katrin Kaindl (66.).

Unterbrucker Comeback-Qualitäten

FC Gerolfing II – FCA Unterbruck 1:3 (0:0). War das der erste Schritt zurück auf die richtige Bahn? Zumindest hofft das FCA-Trainer Norbert Mößmer nach dem ersten Saisonsieg. Dabei hätte es sich sein Team durchaus leichter machen können, indem es eine der fünf Hochkaräter in Halbzeit eins verwandelt hätte. „Doch vielleicht hat uns der Gegentreffer auch wachgerüttelt“, mutmaßt der Coach, der daraufhin mit drei Stürmerinnen agieren ließ und anschließend gleich drei Tore bejubeln durfte. „Damit haben wir gezeigt, dass wir zurückkommen können.“

Nun sei es aber wichtig, den Abstand auf den Abstiegsplatz weiter zu vergrößern. „Wir brauchen aktuell jeden Punkt“, weiß Mößmer, der deshalb im Heimspiel am Freitag um 19.30 Uhr gegen Ligaschlusslicht SG Rohrbach/Geisenfeld sofort die nächsten Zähler sammeln will. Tore: 1:0 Konstantina Beck-Zafeiriou (54.), 1:1/1:3 Lena Zaindl (80./89.), 1:2 Franziska Schmid (83.).