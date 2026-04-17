FCA und Rot-Weiß können sich gegenseitig helfen

„Sicherlich ist Bad Homburg sehr spielstark. Aber wir sind auf Wiedergutmachung aus“, sagt FCA-Trainer Luca Bergemann, der anfügt: „Ich glaube zwar nicht, dass wir auf Gleichstand stellen werden. Aber drei Punkte sollen und können es schon sein.“ Der Coach der Arheilger baut dabei auf sein neues Team, das seit der Formierung schon elf Punkte geholt hat. Und er baut auf die „Heimstärke“ des FCA, der seit diesem Jahr seine Spiele in Schneppenhausen austrägt. In vier Partien sprangen dabei acht Zähler heraus. „Wir wollen Akzente setzen und unsere Serie ausbauen“, formuliert Bergemann daher sein Ziel.