FCA und Rot-Weiß Darmstadt wollen nachlegen

Darmstadt. Nachlegen! Das ist das Motto von RW Darmstadt und Lokalrivale FCA Darmstadt an diesem Spieltag der Fußball-Verbandsliga Süd. Die Rot-Weißen wollen punkten, um oben wieder angreifen zu können, die Arheilger, um sich die Hoffnung im Tabellenkeller zu erhalten. Dies gilt auch für die SG Langstadt/Babenhausen, die auf einen direkten Konkurrenten trifft.
Es ist eine richtungsweisende Partie für beide Teams. Gewinnen die Rot-Weißen, richtet sich der Blick der Darmstädter wieder nach oben. „Wir müssen punkten, um uns die Chance zu erhalten, vorne noch einmal einzugreifen“, sagt Dominik Lohrer. Der RW-Trainer sagt mit Blick auf den Gegner aber auch: „Dortelweil kann sich mit einem Sieg mehr Sicherheit in Sachen Klassenerhalt verschaffen.“
Es ist also eine spannende Partie zu erwarten. Zumal die Vergleiche beider Teams bisher stets knapp waren – bis auf das 8:1 der Rot-Weißen Mitte März 2023. Für die Darmstädter gilt es, die richtige Mischung zu finden. Gegen Pars Neu-Isenburg hatten sie gut gespielt, aber verloren. In Kalbach lief es wenig berauschend, doch stand am Ende ein 3:1-Erfolg. „Das wäre das Optimum: gut spielen und gewinnen“, sagt Lohrer daher und ergänzt: „Wir wollen wieder stabiler punkten.“ Gegen Kalbach hatten sie damit begonnen. Gegen Dortelweil wollen sie nun nachlegen.
Die erste Hälfte beim 0:2 zuletzt bei Pars Neu-Isenburg war am Dienstag noch einmal Thema bei Langstädtern. Weil da wenig zusammenlief bei der SG. Wie auch der zweite Abschnitt wurde analysiert, als der Vorletzte dem aufstrebenden Favoriten Paroli bot. Zur Wende reichte es derweil nicht. „Das ist abgehakt. Wir konzentrieren uns ganz auf Kalbach“, sagt Max Martin. Der SG-Trainer hatte schon nach der Partie bei Pars erklärt, dass nun Spiele kommen, in denen etwas herausspringen muss für sein Team.
„Wir müssen auf jeden Fall punkten, müssen gewinnen“, unterstrich Martin nun noch einmal. Dies gelte auch vor der Tatsache, dass „Kalbach einen Schritt nach vorne gemacht hat“. Das haben aber auch die Langstädter, die mit einem Sieg (es wäre der dritte Dreier im vierten Spiel in diesem Jahr) bis auf drei Punkte an den FCK (18) heranrücken würden – und wieder mehr Hoffnung im Abstiegskampf hätten.
Die Vorgabe ist klar: Das Schlusslicht aus Arheilgen braucht den nächsten Sieg, um im Kampf um den Klassenerhalt weiter hoffen zu dürfen. Wie das gelingen soll, ist ebenfalls klar. „Wir wollen an das Spiel gegen Langen anknüpfen und in derselben Art und Weise auftreten“, sagt FCA-Trainer Luca Bergemann. Das tat das Team erfolgreich, holte sich mit dem 3:2 gegen Langen den zweiten Saisonsieg.
Einzig bei den Standards hakte es bei den Arheilgern, beide Gegentreffer fielen nach ruhenden Bällen. „Das müssen wir besser verteidigen. Daran haben wir auch gearbeitet“, so Bergemann. Der FCA-Coach sieht seine Mannschaft gut vorbereitet für die Partie in Groß-Gerau. „Wir wollen in die Partie gehen und unser Ding durchziehen.“ Und den nächsten Dreier verbuchen.