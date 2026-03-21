FCA und Rot-Weiß Darmstadt wollen nachlegen

Die erste Hälfte beim 0:2 zuletzt bei Pars Neu-Isenburg war am Dienstag noch einmal Thema bei Langstädtern. Weil da wenig zusammenlief bei der SG. Wie auch der zweite Abschnitt wurde analysiert, als der Vorletzte dem aufstrebenden Favoriten Paroli bot. Zur Wende reichte es derweil nicht. „Das ist abgehakt. Wir konzentrieren uns ganz auf Kalbach“, sagt Max Martin. Der SG-Trainer hatte schon nach der Partie bei Pars erklärt, dass nun Spiele kommen, in denen etwas herausspringen muss für sein Team.

„Wir müssen auf jeden Fall punkten, müssen gewinnen“, unterstrich Martin nun noch einmal. Dies gelte auch vor der Tatsache, dass „Kalbach einen Schritt nach vorne gemacht hat“. Das haben aber auch die Langstädter, die mit einem Sieg (es wäre der dritte Dreier im vierten Spiel in diesem Jahr) bis auf drei Punkte an den FCK (18) heranrücken würden – und wieder mehr Hoffnung im Abstiegskampf hätten.

FCA Darmstadt sieht sich gut vorbereitet Morgen, 15:30 Uhr VfR Groß-Gerau Groß-Gerau 1. FCA 04 Darmstadt 1. FCA 15:30 PUSH

Die Vorgabe ist klar: Das Schlusslicht aus Arheilgen braucht den nächsten Sieg, um im Kampf um den Klassenerhalt weiter hoffen zu dürfen. Wie das gelingen soll, ist ebenfalls klar. „Wir wollen an das Spiel gegen Langen anknüpfen und in derselben Art und Weise auftreten“, sagt FCA-Trainer Luca Bergemann. Das tat das Team erfolgreich, holte sich mit dem 3:2 gegen Langen den zweiten Saisonsieg.