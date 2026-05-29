 2026-05-29T11:52:36.002Z

Allgemeines

FCA und Langstadt wollen noch einmal alles geben

FCA Darmstadt und SG Langstadt sind abgestiegen, spielen im Kampf um den Klassenerhalt in der Verbandsliga aber noch eine Rolle +++ RW Darmstadt kann sich noch verbessern.

von Oliver Strerath · Heute, 14:00 Uhr · 0 Leser
Abschiedsspiel: Für Absteiger SG Langstadt/Babenhausen (links, hier im Heimspiel gegen den VfR Groß-Gerau) steht am Sonntag die vorerst letzte Partie in der Verbandsliga Süd auf dem Plan.
Abschiedsspiel: Für Absteiger SG Langstadt/Babenhausen (links, hier im Heimspiel gegen den VfR Groß-Gerau) steht am Sonntag die vorerst letzte Partie in der Verbandsliga Süd auf dem Plan. – Foto: Peter Henrich (Archiv)

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VL Hessen Süd
SG Langstadt/Babenhausen
Offenbach II
RW Walldorf II
1. FCA

Darmstadt. Beide stehen bereits als Absteiger fest. Dennoch spielen der FCA Darmstadt und die SG Langstadt/Babenhausen beim Saisonfinale in der Verbandsliga Süd noch eine Rolle im Kampf um den Klassenerhalt. RW Darmstadt bestreitet unterdessen am Sonntag das letzte Spiel der Liga überhaupt in dieser Runde.

So., 31.05.2026, 15:00 Uhr
FC Kalbach
FC KalbachFC Kalbach
1. FCA 04 Darmstadt
1. FCA 04 Darmstadt1. FCA
15:00

Das, was dem FCA passiert ist, will Kalbach noch verhindern – abzusteigen. Daher müssen die Frankfurter gewinnen und auf einen gleichzeitigen Patzer des 1. FC Langen (beim designierten Meister SV Unter-Flockenbach) hoffen. Tritt dies ein, wäre Kalbach gesichert, Langen müsste in die Relegation.

Die Partie hat also Bedeutung, was auch die Arheilger wissen, die sich nichts nachsagen lassen wollen. Selbst wenn es mit der Motivation bei den Darmstädtern, die im Hinspiel mit dem 3:1 ihren ersten Saisonsieg gefeiert hatten, nach dem Abstieg schwierig ist. „Doch wir werden noch einmal alles investieren, schließlich ist das Spiel ja noch wichtig. Auch für uns. Denn wir wollen uns ordentlich aus der Liga verabschieden“, sagt FCA-Trainer Luca Bergemann vor dem vorerst letzten Spiel der Arheilger in der Klasse. Und es wird auch das letzte Spiel für Bergemann als Coach des FCA.

SG Langstadt nimmt letzten Verbandsliga-Auftritt ernst

So., 31.05.2026, 15:15 Uhr
SG Langstadt/Babenhausen
SG Langstadt/BabenhausenSG Langstadt/Babenhausen
SV Rot-Weiß Walldorf
SV Rot-Weiß WalldorfRW Walldorf II
15:15

Vergangenes Wochenende gaben die Langstädter, die seit Wochen als Absteiger feststehen, mangels Personal ihr Spiel in Groß-Gerau kampflos ab. Diesmal sind sie am Ball. „Wir wollen einen ordentlichen Abschluss. Gerade vor eigenem Publikum“, sagt SG-Sportdirektor Toni Coppolecchia. Zumal es auch in dieser Begegnung noch um etwas geht – Walldorf II kann noch in die Relegation rutschen. Entsprechend nehmen die Gastgeber die Sache bei ihrem zumindest vorerst letzten Auftritt in der Verbandsliga ernst.

Ihre Planungen für die kommende Saison in der Gruppenliga treiben die Langstädter laut Coppolecchia derweil voran. Die SG arbeitet daran, eine starke Mannschaft zu formen, die mit Trainer Max Martin (er bleibt, wie schon länger kommuniziert, auch nach dem Abstieg) eine gute Rolle übernehmen kann. Schließlich soll die Partie gegen Walldorf nicht die letzte der SG in der Verbandsliga bleiben.

Rot-Weiß kann den OFC II noch hinter sich lassen

So., 31.05.2026, 17:00 Uhr
Rot-Weiß Darmstadt
Rot-Weiß DarmstadtRW Darmstadt
Kickers Offenbach
Kickers OffenbachOffenbach II
17:00

Da gibt es Parallelen. Sowohl die Rot-Weißen als auch der OFC II führten die Klasse als Spitzenreiter teilweise an. Beide Teams – die Kickers sind in einer Niederlagen-Serie - rutschten dann aber ab und stehen nun im Tabellenmittelfeld. Immerhin, mit einem Erfolg im letzten Saisonspiel der Klasse überhaupt können die Darmstädter die Offenbacher im Endklassement noch überflügeln. Derzeit hat der OFC II 50 Zähler auf dem Konto, damit drei mehr als die Rot-Weißen, die aber die deutlich bessere Tordifferenz haben. Wenn es gut läuft, können die Darmstädter noch weitere Plätze gutmachen. „Wir können in der Tabelle noch nach oben klettern – das haben wir auch vor und wollen mit einem guten Gefühl in die Pause gehen“, sagt RW-Trainer Dominik Lohrer und macht damit das Ziel für das Saisonfinale deutlich. Heißt: Im letzten Spiel sollen noch einmal drei Zähler her.