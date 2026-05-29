FCA und Langstadt wollen noch einmal alles geben

Darmstadt. Beide stehen bereits als Absteiger fest. Dennoch spielen der FCA Darmstadt und die SG Langstadt/Babenhausen beim Saisonfinale in der Verbandsliga Süd noch eine Rolle im Kampf um den Klassenerhalt. RW Darmstadt bestreitet unterdessen am Sonntag das letzte Spiel der Liga überhaupt in dieser Runde.
Das, was dem FCA passiert ist, will Kalbach noch verhindern – abzusteigen. Daher müssen die Frankfurter gewinnen und auf einen gleichzeitigen Patzer des 1. FC Langen (beim designierten Meister SV Unter-Flockenbach) hoffen. Tritt dies ein, wäre Kalbach gesichert, Langen müsste in die Relegation.
Die Partie hat also Bedeutung, was auch die Arheilger wissen, die sich nichts nachsagen lassen wollen. Selbst wenn es mit der Motivation bei den Darmstädtern, die im Hinspiel mit dem 3:1 ihren ersten Saisonsieg gefeiert hatten, nach dem Abstieg schwierig ist. „Doch wir werden noch einmal alles investieren, schließlich ist das Spiel ja noch wichtig. Auch für uns. Denn wir wollen uns ordentlich aus der Liga verabschieden“, sagt FCA-Trainer Luca Bergemann vor dem vorerst letzten Spiel der Arheilger in der Klasse. Und es wird auch das letzte Spiel für Bergemann als Coach des FCA.
Vergangenes Wochenende gaben die Langstädter, die seit Wochen als Absteiger feststehen, mangels Personal ihr Spiel in Groß-Gerau kampflos ab. Diesmal sind sie am Ball. „Wir wollen einen ordentlichen Abschluss. Gerade vor eigenem Publikum“, sagt SG-Sportdirektor Toni Coppolecchia. Zumal es auch in dieser Begegnung noch um etwas geht – Walldorf II kann noch in die Relegation rutschen. Entsprechend nehmen die Gastgeber die Sache bei ihrem zumindest vorerst letzten Auftritt in der Verbandsliga ernst.
Ihre Planungen für die kommende Saison in der Gruppenliga treiben die Langstädter laut Coppolecchia derweil voran. Die SG arbeitet daran, eine starke Mannschaft zu formen, die mit Trainer Max Martin (er bleibt, wie schon länger kommuniziert, auch nach dem Abstieg) eine gute Rolle übernehmen kann. Schließlich soll die Partie gegen Walldorf nicht die letzte der SG in der Verbandsliga bleiben.
Da gibt es Parallelen. Sowohl die Rot-Weißen als auch der OFC II führten die Klasse als Spitzenreiter teilweise an. Beide Teams – die Kickers sind in einer Niederlagen-Serie - rutschten dann aber ab und stehen nun im Tabellenmittelfeld. Immerhin, mit einem Erfolg im letzten Saisonspiel der Klasse überhaupt können die Darmstädter die Offenbacher im Endklassement noch überflügeln. Derzeit hat der OFC II 50 Zähler auf dem Konto, damit drei mehr als die Rot-Weißen, die aber die deutlich bessere Tordifferenz haben. Wenn es gut läuft, können die Darmstädter noch weitere Plätze gutmachen. „Wir können in der Tabelle noch nach oben klettern – das haben wir auch vor und wollen mit einem guten Gefühl in die Pause gehen“, sagt RW-Trainer Dominik Lohrer und macht damit das Ziel für das Saisonfinale deutlich. Heißt: Im letzten Spiel sollen noch einmal drei Zähler her.