FCA und Langstadt wollen noch einmal alles geben

Da gibt es Parallelen. Sowohl die Rot-Weißen als auch der OFC II führten die Klasse als Spitzenreiter teilweise an. Beide Teams – die Kickers sind in einer Niederlagen-Serie - rutschten dann aber ab und stehen nun im Tabellenmittelfeld. Immerhin, mit einem Erfolg im letzten Saisonspiel der Klasse überhaupt können die Darmstädter die Offenbacher im Endklassement noch überflügeln. Derzeit hat der OFC II 50 Zähler auf dem Konto, damit drei mehr als die Rot-Weißen, die aber die deutlich bessere Tordifferenz haben. Wenn es gut läuft, können die Darmstädter noch weitere Plätze gutmachen. „Wir können in der Tabelle noch nach oben klettern – das haben wir auch vor und wollen mit einem guten Gefühl in die Pause gehen“, sagt RW-Trainer Dominik Lohrer und macht damit das Ziel für das Saisonfinale deutlich. Heißt: Im letzten Spiel sollen noch einmal drei Zähler her.