FCA-Reserve hat nun acht Punkte Rückstand – Erleichterung bei Hallbergmoos II

„Es wäre mehr drin gewesen“, berichtete FCN-Trainer Matthew Gascoyne. Doch unterm Strich habe seine Mannschaft nicht nur den Beginn der ersten Halbzeit, sondern auch die ersten Minuten der zweiten Hälfte komplett verschlafen. Besonders bitter endete das Match allerdings für Neufahrn-Keeper Fabian Straßer: Nach mehreren Platzwunden infolge eines Zusammenpralls sei für ihn die Saison gelaufen.

Tore: 1:0 Jonas Festbaum (23.), 1:1 Patrick Gerspacher (39./HE), 2:1 Samuel Glogowski (64.), 3:1 Piero Gei (69.).

Tore: 0:1 Christopher Schindler (39.), 0:2 Raphael Schneider (82.).

„Wir haben uns wieder selbst das Leben schwer gemacht“, ärgerte sich SVP-Coach Christian Winklhofer trotz des gelungenen Starts. Nach 25 Minuten fanden nämlich auch die Gäste besser in die Partie, und so dauerte es bis Mitte der zweiten Halbzeit, ehe die Pullinger ihre physische Überlegenheit vollends ausspielen konnten.

Tore: 1:0 Abousria Diarra (18.), 1:1 Johannes Simböck (36.), 2:1 Johannes Simböck (50./ET), 3:1 Alexander Stöger (53./FE), 3:2 Sebastian Pflügler (67.), 4:2 Daniel Prokisch (70.), 5:2 Xaver Amm (85.), 6:2 Alexander Stöger (89.).

Tore: 1:0 Ruben Popa (26.), 2:0 Wilson Camutepa (58.), 3:0 Florian Knadler (77.).

Jens Balden

Die Erleichterung bei VfB-Übungsleiter Jens Balden ist groß: „Endlich setzten wir das um, was in uns steckt.“ Dabei habe seine Elf in diesem über weite Teile ausgeglichenen Duell letztendlich mit dem Treffer zum 1:0 endgültig „den Schalter umgelegt“ und dadurch am Ende sogar noch klar gewonnen.