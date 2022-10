FCA müht sich zum Sieg

Nur drei Tage nach der sehr ansprechenden Leistung bei Putzbrunn, war die Zweitvertretung von Phönix München zu Gast beim FC Alemannia. Am Ende stand ein harter Arbeitssieg für die Gastgeber auf der Anzeigetafel



Sehr engagiert und fulminant starteten die Gäste aus der Langkofelstrasse in die Partie. Keine Spur von Verunsicherung nach der 0:6 Niederlage bei Taufkirchen. Ganz im Gegenteil waren sie es, welche die Führung auf dem Schlappen hatten. Aber wieder einmal war Hennecke sehr stark zur Stelle und rüttelte mit der Parade wohl seine Männer wach. Denn nur kurze Zeit später ging der FCA, in Folge eines Eckballs durch Atzinger, in Führung. Seine stark getretene Ecke fälschte ein Spieler von Phönix unhaltbar ins eigene Tor ab.

Mit dem Führungstreffer kam auch die Spielfreude der Alemannen. Feldvorteile konnten letztlich nach einer halben Stunde ins 2:0 umgemünzt werden. Max Spilker versenkte einen Freistoß an der Strafraumkante zur 2:0 Halbzeitführung. Wenig Spektakel, dafür endlich auch mal hohe Effizienz.



Den zweiten Durchgang eröffnete Phönix dann mit einem Paukenschlag. Keine Minute gespielt und Phönix mit dem verdienten Anschlusstreffer. Nahezu überfallartig setzten sie die Alemannen nun unter Druck und stellten diese vor große Probleme. Es dauerte eine Weile bis sich die Gastgeber wieder fingen und wieder Kontrolle über das Spiel erlangten. Und da das Matchglück in diesem Spiel auf Seiten des FCA lag, belohnten sich diese folgerichtig nach 75 Minuten mit dem 3:1 und der vorzeitigen Entscheidung. Die eingewechselten Hardtke,Bogner,Lemon bedienten mit einer sehenswerten Kombination den ebenfalls von der Bank kommenden Hess, welcher souverän abschloss. Am Ende ein 3:1 Arbeitssieg - nicht mehr und nicht weniger.