FCA mit deutlichem Sieg gegen Perlach

Balsam für die Seele. Am 12.Spieltag der Saison gelingt den Alemannen endlich ein Sieg gegen ein Schwergewicht der Liga. Ein Start-Ziel Sieg mit vielen positiven Erkenntnissen, brachte einen angenehmen FCA Herbstsonntag. Für das Spiel gegen die starken Perlacher, hatten die Verantwortlichen des FCA ein besonderes Schmankerl für ihre Jungs parat. Sie durften auf dem Bundesliga Rasen an der Sportschule in Oberhaching ran. Es gab also nun wirklich keine Ausreden mehr.

Und die Jungs um Kapitän Kuntscher sollten heute vollends abliefern. Trotz kurzfristiger krankheitsbedingter Absage von Gönzcö und Höfer, stand den Coaches Dießenbacher/Zimpfer eine Top11 zur Verfügung. Von Beginn an merkte man den Spielern den Ehrgeiz und den Biss an, das Spiel zu ihren Gunsten entscheiden zu wollen. Die sonst so offensiv starken Perlacher kamen überhaupt nicht zur Entfaltung, da die Alemannen das Mittelfeld verdichteten und den ohnehin angeschlagenen Koller, gut aus dem Spiel nahmen.

So war es ein Eckball, getreten von Bogner und vom Perlacher ins eigene Tor abgefälscht, welcher den Torreigen eröffnete. In dieser Phase hatte der FCA einige Umschaltmöglichkeiten, welche abermals nicht zwingend genug zu Ende gespielt wurden. Kurz vor der Halbzeit jedoch, glich Mahdjoub mit dem ersten gefährlichen Angriff zum 1:1 aus. Etwas schmeichelhaft, da der Torschütze auch noch deutlich im Abseits stand. Gleichwohl zeigte hier Goalgetter Koller, mit einer schnellen Drehung und einem tiefen Steckpass, auch sein Können auf. So ging es mit einem eher überschaubaren 1:1 in die Pause.