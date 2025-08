FCA-Keeper für 8 Wochen raus – Wiedersehen nach 13 Jahren mit Miesbach

13 Jahre ist es her, dass sich Vertretungen beider Vereine letztmals in der Fußball-Bezirksliga Ost gegenüberstanden, an diesem Samstag (14 Uhr) bietet sich dem FC Aschheim jetzt die Gelegenheit, beim SV Miesbach späte Revanche für das 2:5 im November 2012 zu nehmen.

„Wir hatten gefühlt Chancen für drei Spiele“, sagte Falk Schubert, der per Kopf den einzigen Aschheimer Treffer erzielt hatte: „Da müssen wir einfach mehr Tore machen.“ Aschheims Sportlicher Leiter Denis Hartmann ist sich sicher: „Früher oder später treffen wir wieder.“

Gegner Miesbach will sich in der zweiten Saison nach dem Aufstieg – letztmals war der Klub 2014/15 Bezirksligist – in der Klasse etablieren und strebt trotz Platz sechs im Vorjahr erst einmal den Klassenerhalt an. Das Team um den aus einer Verletzung kommenden Torjäger Josef Sontheim (30 Treffer in 25 Punktspielen) wurde weiter verstärkt und Coach Hans-Werner Grünwald hofft, dass seine Elf wie in Peterskirchen (3:1) auch im ersten Heimspiel als Sieger vom Platz geht.