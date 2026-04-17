FCA kann Landesliga-Tor weit aufstoßen – Pfreimd vs. Upo

Spielertrainer Friedrich Lieder und der FC Amberg können am Samstag einen Riesenschritt Richtung Meisterschaft machen. – Foto: Jonas Löffler

Der fünftletzte Spieltag in der Bezirksliga Süd wird von einem absoluten Spitzenspiel überstrahlt. Samstagnachmittag in Haselmühl kreuzen Leader FC Amberg und Verfolger SV Hahnbach die Klingen. Bei einem Amberger Sieg wäre die Meisterschaft so gut wie entschieden. Auf eine Hahnbacher Niederlage hoffen der Tabellendritte SpVgg SV Weiden II, der bereits am heutigen Freitagabend die DJK Arnschwang empfängt, und der punktgleiche Vierte FC Wernberg, der am Sonntag den FC Furth im Wald zu Gast hat.

Freitag





Heute, 19:00 Uhr SpVgg SV Weiden SpVgg Weiden II DJK Arnschwang Arnschwang 19:00 live PUSH



Hinspiel: 1:2. Den Ausrutscher des SV Hahnbach konnte die SpVgg SV Weiden II letzten Sonntag nicht ausnutzen. Stattdessen verlor der Tabellendritte (47) selbst sein Spiel in Pfreimd. Die Ausgangslage bleibt damit unverändert. Sechs Punkte müssen die Wasserwerkler auf Hahnbach aufholen, um in die Relegation einzuziehen. Das Direktduell steht noch aus. Zugleich hofft Weiden natürlich darauf, dass der direkte Konkurrent am Samstag gegen den FC Amberg Federn lässt. Dann wäre wieder alles drin. Tags zuvor ist die junge Rodler-Elf aber selbst gefordert. Im heimischen Sparda-Bank-Stadion wartet mit der abstiegsbedrohten DJK Arnschwang (13., 27) eine vermeintliche Pflichtaufgabe. Allerdings gehen die Gäste durch den jüngsten Erfolg gegen Inter Amberg mit Rückenwind ins Spiel – und brauchen ja selbst dringend Punkte im Abstiegskampf.





Samstag





Morgen, 15:00 Uhr FC Amberg FC Amberg SV Hahnbach SV Hahnbach 15:00 PUSH



Hinspiel: 1:0. Viele Worte braucht man im Vorfeld dieses Gipfeltreffens eigentlich gar nicht verlieren. Die Ausgangssituation ist klar. Wenn der FC Amberg (1., 57) gewinnt, distanziert er seinen Verfolger auf zehn Punkte und hätte zudem den direkten Vergleich gewonnen. Bei noch vier ausstehenden Spielen wäre das schon mehr als eine Vorentscheidung im Meisterschaftskampf. Gewinnt allerdings der SV Hahnbach (2., 53), wird es nochmal eng. Aufgrund von Bauarbeiten im Stadion am Schanzl wird das Top-Spiel in Haselmühl ausgetragen. „Für uns ist es 'das' Spiel der Saison. Wenn wir es gewinnen, wäre es eine kleine Vorentscheidung. Sollten wir es wiederum verlieren, wäre alles wieder absolut offen. Wir sind stockheiß auf das Spiel und werden am Samstag alles reinlegen, um die drei Punkte zu holen“, sagt Ambergs sportlicher Leiter Roman Reinhardt im Vorfeld. „Wenn wir gewinnen sollten, dann ist das Rennen wieder einigermaßen offen. Wenn wir verlieren sollten, dann ändert sich grundsätzlich nichts für mich. Deswegen liegt hier der Druck für mich bei Amberg, weil sie sich den selber machen“, bekräftigt auf der Gegenseite Hahnbachs Spielercoach Bastian Freisinger gegenüber Oberpfalz-Medien.











Morgen, 15:15 Uhr SG Chambtal SG Chambtal SpVgg Vohenstrauß Vohenstrauß 15:15 live PUSH



Hinspiel: 1:6. Dieser Tage hat die SG Chambtal (15., 18) die Trainerfrage für die kommende Saison klären können. Roland Koszora heißt der Nachfolger von Tobias Berger. Der Noch-Trainer möchte sich natürlich mit dem Bezirksliga-Erhalt verabschieden. Dafür muss die SG aber noch einiges tun, denn als aktueller Tabellenvorletzter droht der direkte Abstieg. Entsprechend groß ist der Druck vorm Heimmatch gegen die SpVgg Vohenstrauß (7., 39). Hier wollen sich die Gastgeber auch für die herbe 1:6-Schlappe aus dem Hinspiel revanchieren. Derweil haben die Gäste den Klassenerhalt quasi sicher und können befreit aufspielen.





Morgen, 16:00 Uhr SV Inter Bergsteig Amberg Inter Amberg SpVgg Schirmitz Schirmitz 16:00 PUSH



Hinspiel: 4:1. Während im Hintergrund der Kaderumbruch gestaltet wird und mittlerweile der fünfte Sommerneuzugang feststeht, kämpft der SV Inter Bergsteig (14., 21) sportlich weiter ums Überleben. Jeder Punkt zählt. Das rettende Ufer ist sieben Punkte entfernt, weshalb es für die Amberger in den verbleibenden fünf Partien wohl primär darum geht, ein Abrutschen auf den vorletzten Platz zu verhindern. Dies könnte verheerende Folgen nach sich ziehen. Dementsprechend zählt am Samstag nur ein Sieg. Die SpVgg Schirmitz (16., 1) ist seit letztem Wochenende auch rechnerisch abgestiegen. Trotzdem will sich die Mannschaft in der Restsaison bestimmt nicht als Laufkundschaft oder Schießbude präsentieren, sondern sich mit Abstand aus der Liga verabschieden.







Hinspiel: 2:1. Erleichterung im Lager des FC Ost (8., 37): Durch den harterkämpften 2:1-Auswärtserfolg in Furth hat die Weidener Mannschaft den Ligaverbleib so gut wie in trockene Tücher gewickelt. Es war ein Sieg der Moral, konnte Trainer Philipp Siegert doch nur eine Notelf aufbieten. Personell stehen die Vorzeichen fürs kommende Heimspiel hoffentlich wieder besser. Zu Gast ist der 1. FC Schlicht (10., 34). Der hat drei Punkte weniger auf dem Konto hat und ist noch nicht ganz gerettet. Last-minute kam die Ellmaier-Truppe zuletzt gegen Raindorf noch zu einem 2:2. Das spricht für die Moral des Teams. Nun wollen die Grün-Weißen den finalen Schritt zum Klassenerhalt gehen.





Morgen, 17:15 Uhr FC Raindorf FC Raindorf TSV Tännesberg Tännesberg 17:15 live PUSH



Hinspiel: 6:2. Vier Punkte aus den letzten vier Spielen: Durch diese eher maue Ausbeute hat sich Raindorf (5., 44) wohl aus dem Aufstiegskampf verabschiedet. Jetzt müsste schon viel zusammenkommen, damit der FC nochmal an Rang zwei heranschnuppern könnte. Nichtsdestotrotz kann der Dorkflub mit dem aktuellen fünfen Platz vollauf zufrieden sein. Um diesen zu untermauern, wäre ein Heimdreier gegen Tännesberg vorteilhaft. Der TSV (9., 37) ist gut in Form und hat fünf seiner sechs Partien nach der Winterpause gewonnen. Vor ein paar Tagen machte der Verein die Verlängerung von Trainer Ibrahim Devrilen publik. Positive Vorzeichen also, um vor den Toren Chams nachzulegen.





Sonntag







Hinspiel: 3:0. Ähnlich wie Weiden II hofft man auch beim FC Wernberg (4., 47) auf eine Niederlage des SV Hahnbach im Spitzenspiel. Dann könnte man den Rückstand zum Tabellenzweiten auf drei Zähler minimieren. Voraussetzung ist aber natürlich ein eigenes Erfolgserlebnis. Gegner ist der FC Furth im Wald (12., 28). Wernbergs Spielertrainer Bastian Lobinger hebt die eigene Aufgabe hervor und sagt: „Mit der Leistung in Hahnbach können wir sehr zufrieden sein. Wir konnten gegen einen direkten Konkurrenten einen verdienten Sieg landen. Gegen Furth im Wald wollen wir zuhause eine gute Leistung zeigen und dreifach punkten – auch wenn die Liste der angeschlagenen und verletzten Spieler nicht unbedingt kürzer geworden ist.“ Unterdessen kämpfen die Drachenstädter darum, nicht in die Relegationszone abzurutschen. Gegenüber dem Vorspiel (1:2 gegen Weiden-Ost) gilt es, den entscheidenden Pass wieder sauberer zu spielen und generell wieder mehr offensive Durchschlagskraft zu entfachen.





So., 19.04.2026, 17:00 Uhr SpVgg Pfreimd Pfreimd SF Ursulapoppenricht Ursulapoppen 17:00 PUSH



Hinspiel: 0:2. Spannung verspricht auch das zweite Sonntagsspiel. Da kreuzen die SpVgg Pfreimd (6., 44) und die SF Ursulapoppenricht (11., 33) die Klingen. Freilich liegt der Druck mehr auf Seiten der Gäste, schließlich haben die den Klassenerhalt noch nicht endgültig in Tasche. Die Hausherren warteten am vergangenen Spieltag mit einem verdienten Sieg gegen die SpVgg SV Weiden II auf und wollen nachlegen. „Mit Upo erwarten wir eine abgezockte Mannschaft mit viel Selbstbewusstsein. Wir wissen um die Qualität der Mannschaft. Damit sie den Klassenerhalt sichern, brauchen sie noch ein paar Punkte. Wir stellen uns auf ein umkämpftes Spiel ein. Beim Hinspiel mussten wir uns knapp geschlagen geben, weshalb hier noch eine Rechnung offen ist. Diese würden wir gerne begleichen“, blickt Pfreimd Übungsleiter Mike Hartlich auf das anstehende Heimspiel.