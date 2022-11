FCA Herrenabteilung mit tollem Jahresabschluss

Der FC Alemannia beendet das Jahr mit einem 9 Punkte Heimspielsonntag. 2x 7:0 und einmal 4:3 war die Ausbeute der drei Herrenmannschaften.





Den Anfang machte hierbei die Erste Mannschaft, gecoacht durch Co Dießenbacher, welcher den Corona erkrankten Zimpfer bestens vertrat. In einer spielerisch sehr ansehnlichen Partie machten die Jungs um Kapitän Kuntscher kurzen Prozess mit der Zweitvertretung von Neuperlach. Neben Man of the Match Tassilo Bogner (1 Tor/4 Vorlagen), trugen sich noch Sauter 1x, Lemon 1x, Kuballa 1x, Monks 1x und der Kapitän selbst 2x in die Torschützenliste ein.

„Ein sehr gelungener Abschluss einer durchwachsenen Hinrunde“, so die Worte von Sven Dießenbacher, nach Ende der Partie.

Den zweiten Teil des geglückten Heimwochenendes erledigten dann die Mannen von Hans Kleemann. Einem frühen 2:0 gegen Neuperlach III, durch wieder einmal Mednolucanin und Schröder, folgte ein Dreierpack des früheren großen Talents, Duman. Aber es wäre nicht die überragende Zweitvertretung der Alemannen, hätten sie darauf nicht noch eine Antwort parat gehabt. Marshall und erneut Mednolucanin sorgten am Ende mit zwei weiteren Toren für einen verdienten 4:3 Heimerfolg. Sehr positiv zu erwähnen die Moral der Mannschaft, sowie die Knipserqualität von Mednolucanin.