FCA hat wieder etwas Hoffnung, Langstadts Schicksal besiegelt Während der Abstieg des FCA Darmstadt aus Verbandsliga aufgeschoben werden könnte, steckt die SG Langstadt/Babenhausen im Kreispokal-Finale die nächste Enttäuschung ein. von Oliver Strerath · Heute, 15:00 Uhr · 0 Leser

Die nächste Enttäuschung: Die SG Langstadt/Babenhausen (hier bei einem anderen Spiel) musste nach dem Abstieg aus der Fußball-Verbandsliga mit der Niederlage im Kreispokal-Finale wieder einen Dämpfer hinnehmen. Foto: Peter Henrich

Darmstadt. Vielleicht gibt es doch noch eine Chance. Jedenfalls hat der FCA Darmstadt wieder ein Fünkchen Hoffnung auf den Klassenerhalt in der Verbandsliga Süd – zumindest könnte dies den sportlichen Abstieg der Arheilger, der am vergangenen Wochenende nach dem eigenen 0:6 bei RW Frankfurt und dem Sieg des 1. FC Langen in Langstadt eigentlich besiegelt war, noch einmal aufschieben oder gar verhindern.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von Echo Online. Denn die Frankfurter hatten einen Spieler eingesetzt, der nicht auf dem elektronischen Spielberichtsbogen stand und auch nicht nachträglich vom Schiedsrichter (was möglich ist) notiert wurde. Ergo: Der Frankfurter war nicht spielberechtigt. Den Fall zeigte der FCA beim Hessischen Fußball-Verband an, der sich aber noch nicht geäußert hat. Doch in solchen Fällen erfolgt in der Regel eine Änderung der Spielwertung – in diesem Fall dann von einer Niederlage zu einem Sieg für den FCA, der damit dann 25 Punkte hätte und in den beiden ausstehenden Partien noch den Relegationsrang erreichen könnte.

Die SG Langstadt/Babenhausen musste mit der Niederlage im Dieburger Kreispokal-Finale (1:2 gegen Ligarivale Germania Ober-Roden) nach dem Abstieg den nächsten Dämpfer verkraften. Das passte zur Saison der Langstädter. Erstmals hatte sich die SG für das Finale des Dieburger Kreispokals qualifiziert und war in diesem Endspiel gegen Titelverteidiger Germania Ober-Roden drauf und dran die Partie zu drehen. Doch wie so oft in dieser Runde nutzte das Team seine Chancen nicht. „Wir hatten nach der Pause zwei riesige Gelegenheiten, das Spiel auf unsere Seite zu ziehen, vergeben diese aber“, sagt SG-Sportdirektor Toni Coppolecchia. Und es kam noch dicker für sein Team.

Denn nach dem verdienten Ausgleich vor rund 500 Zuschauern in Hergershausen („Lob für die Gastgeber, die haben einen tollen Job gemacht“) durch Kyran Chambron Pinho (79.) verpasste es Langstadt durch den Treffer von Adnan Voloder (90.+1), sich zumindest in die Verlängerung retten. So sicherte sich die Germania, die durch Muhamad Ashriam (21.) zum 1:0 kam, den vierten Pokalsieg in Serie. Die Langstäder mussten nach dem Abstieg dagegen die nächste Enttäuschung hinnehmen. „Das tut schon weh. Aber irgendwie ist der Wurm drin“, so Coppolecchia. Am Samstag im Ligaspiel in Groß-Gerau will die SG aber wieder angreifen und sich „so gut wie möglich aus der Affäre ziehen.“

Fünfmal sind beide Teams bisher in der Verbandsliga gegeneinander angetreten, fünfmal gewannen die Walldörfer. „Ja, da war was. Zeit, dass wir das ändern und gewinnen“, sagt Darmstadts Trainer Dominik Lohrer daher. Es gelte noch einmal alle Kräfte zu mobilisieren „und mit Freude ins Spiel zu gehen.“ Dann könne es den Premierensieg geben.