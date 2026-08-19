FCA gewinnt den ersten Ernstkampf der Saison im Penaltyschiessen

Nach einer intensiven Sommer-Saisonvorbereitung stand nun endlich der erste Ernstkampf der Saison 2026/2027 für die Mannen in Blau auf dem Programm. In der ersten Runde des Zürcher Regionalcups wartete der FC Buttikon, gegen den man bereits in zwei Wochen wieder in der Meisterschaft spielt.
Dank den ansprechenden Leistungen in den Testspielen und den diversen Neuzugängen konnte der FCA mit einem positiven Gefühl am Sonntagmorgen in den Kanton Schwyz reisen. Das Ziel an diesem Tag war klar, eine Runde zu überstehen; ebenso fungierte das Spiel als eine Art Gradmesser um zu sehen, wo man im Vergleich zur Konkurrenz steht. Bereits in der Startphase der Partie konnte sich der FCA mehrere hochkarätige Chancen herausspielen, welche nicht verwandelt werden konnten. So kam es, dass der Gastgeber mit einem sehenswerten Weitschuss in Führung gehen konnte. Dies brachte die Säuliämtler aber keineswegs aus dem Konzept. Döttling und Stähli sorgten dafür, dass noch vor der Pause das Spiel gedreht wurde.
Nach dem Seitenwechsel liess der FCA etwas nach, konnte sich aber trotzdem viele Chancen herausspielen. So traf Bitzer nach einer Stunde mit einem herrlichen Seitenfallrückzieher zum 3:1. Dieser Treffer gab dem FCA wieder Aufwind, der sich noch mehrere Topchancen erarbeiten konnte, aber jeweils am eigenen Unvermögen oder am gegnerischen Torwart scheiterte. Und wie es die alte Fussballweisheit so schön besagt, «wenn du sie vorne nicht machst, bekommst du sie hinten». Die kopfballstarken Buttiker konnten in den Schlussminuten durch zwei Standards das Spiel noch ausgleichen und in das Penaltyschiessen hinausziehen. In diesem bewahrte der FCA aber den deutlich kühleren Kopf. Während bei den Gastgebern zwei von vier Schützen das Leder über das Tor setzten, verwandelten sämtliche vier Schützen Binkert, Angelillo, Stähli und Döttling auf Seiten des Fanionteams souverän. Somit steht der FCA schlussendlich doch in der zweiten Cuprunde und freut sich auf den Meisterschaftsbeginn am nächsten Samstag um 18 Uhr im heimischen Moos gegen den FC Wollerau.
_________________________________________________________________________________________________
Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfussballern FÜR Amateurfussballer.
Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login
______________________________________________________________________________________
>>> Alle Fragen rund um FuPa werden an dieser Stelle beantwortet
>>> Folge FuPa Zürich auf Instagram - @fupa_zuerich
>>> Folge FuPa Zürich auf Facebook - @fupa.zuerich