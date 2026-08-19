FCA gewinnt den ersten Ernstkampf der Saison im Penaltyschiessen FVRZ-Cup: Buttikon - Affoltern am Albis von Wale Aegerter · Heute, 17:43 Uhr · 0 Leser

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Nach einer intensiven Sommer-Saisonvorbereitung stand nun endlich der erste Ernstkampf der Saison 2026/2027 für die Mannen in Blau auf dem Programm. In der ersten Runde des Zürcher Regionalcups wartete der FC Buttikon, gegen den man bereits in zwei Wochen wieder in der Meisterschaft spielt.

Dank den ansprechenden Leistungen in den Testspielen und den diversen Neuzugängen konnte der FCA mit einem positiven Gefühl am Sonntagmorgen in den Kanton Schwyz reisen. Das Ziel an diesem Tag war klar, eine Runde zu überstehen; ebenso fungierte das Spiel als eine Art Gradmesser um zu sehen, wo man im Vergleich zur Konkurrenz steht. Bereits in der Startphase der Partie konnte sich der FCA mehrere hochkarätige Chancen herausspielen, welche nicht verwandelt werden konnten. So kam es, dass der Gastgeber mit einem sehenswerten Weitschuss in Führung gehen konnte. Dies brachte die Säuliämtler aber keineswegs aus dem Konzept. Döttling und Stähli sorgten dafür, dass noch vor der Pause das Spiel gedreht wurde.