FCA geht die Luft aus Regionalliga Südwest +++ Walldorf verliert 0:3 in Offenbach

Im ersten Durchgang waren beide Mannschaften darauf bedacht defensiv gut zu stehen und mit einer kontrollierten Offensive vorne für Akzente zu setzen. Dies führte dazu, dass sich die Partie aufgrund dessen zumeist zwischen den beiden Strafräumen abspielte. Aus dem Spiel heraus ließ der FCA nichts zu, Offenbach entfachte lediglich nach Standardsituation etwas Torgefahr. Die beste Walldorfer Gelegenheit hatte Henry Crosthwaite auf Zuspiel von Maximilian Waack, sein Abschluss geriet jedoch zu zentral (27.).

Der zweite Durchgang begann mit einer mutigeren Walldorfer Mannschaft. In den Anfangsminuten gelang der Born-Elf einige schöne Ballstafetten, im letzten Drittel angekommen fehlte dann aber der entscheidende Punch bzw. der letzte Pass wollte nicht ankommen. Nach einer Stunde Spielzeit gingen die Hausherren mehr oder weniger aus dem Nichts heraus in Führung, OFC-Kapitän Zieleniecki köpfte die Heimelf in Front. Das Tor tat den Offenbachern sichtlich gut, es schien der Knoten geplatzt, im weiteren Verlauf dominierten die Gastgeber die Partie, Walldorf wurde immer tiefer in die eigene Hälfte gedrückt. In der 69. Minute war Walldorfs Schlussmann Luis Idjakovic bei einem strammen Schuss von Hosiner zur Stelle, kurz darauf zischte ein abgefälschter Schuss von Jopek über den Querbalken (73.). In der Schlussphase konterte der OFC eiskalt und schraubte das Eregbnis durch die eingewechselten Lemmer und Garcia auf 3:0 hoch (82./91.).

Stimmen zu Spiel:

Alfred Kaminski, Trainer Offenbach: "Wir sind schwer ins Spiel gekommen, Walldorf hat die Räume gut zugestellt. Letztendlich wussten wir was auf uns zukommt, wir mussten geduldig sein, das haben wir gemacht. In der 2. Halbzeit haben wir sicherlich auch durch die Wechsel eine andere Balance in das Spiel bekommen, heute waren wir in der Chancenauswertung effizienter als die letzten Wochen."