Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Transfers
Du wirst automatisch weitergeleitet...
FCA Darmstadt mischt Kader durch und hofft auf Klassenerhalt
Fußball-Verbandsligist FCA Darmstadt gibt im Abstiegskampf nicht auf und holt sich wie in der Vergangenheit Verstärkung aus Übersee +++ Zwei Leistungsträger haben eine wichtige Rolle
von Oliver Strerath · Heute, 15:00 Uhr · 0 Leser
Neue Gesichter werden beim FCA in der Rückrunde Jubeltänze vollführen. Beim Verbandsligisten ist mit einigen Transfers die Hoffnung auf den Ligaerhalt verbunden. – Foto: Mara Wolf (Archiv)
Der Darmstädter Verbandsligist gibt im Abstiegskampf nicht auf und holt sich wie in der Vergangenheit Verstärkung aus Übersee. „Wir werden alles versuchen“, sagt FCA-Trainer Luca Bergemann. Zwei Leistungsträger haben beim abgeschlagenen Tabellenschlusslicht dabei eine wichtige Rolle.