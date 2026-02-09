 2026-02-09T08:36:21.830Z

FCA Darmstadt mischt Kader durch und hofft auf Klassenerhalt

Fußball-Verbandsligist FCA Darmstadt gibt im Abstiegskampf nicht auf und holt sich wie in der Vergangenheit Verstärkung aus Übersee +++ Zwei Leistungsträger haben eine wichtige Rolle

von Oliver Strerath
Neue Gesichter werden beim FCA in der Rückrunde Jubeltänze vollführen. Beim Verbandsligisten ist mit einigen Transfers die Hoffnung auf den Ligaerhalt verbunden.
Neue Gesichter werden beim FCA in der Rückrunde Jubeltänze vollführen. Beim Verbandsligisten ist mit einigen Transfers die Hoffnung auf den Ligaerhalt verbunden. – Foto: Mara Wolf (Archiv)

Der Darmstädter Verbandsligist gibt im Abstiegskampf nicht auf und holt sich wie in der Vergangenheit Verstärkung aus Übersee. „Wir werden alles versuchen“, sagt FCA-Trainer Luca Bergemann. Zwei Leistungsträger haben beim abgeschlagenen Tabellenschlusslicht dabei eine wichtige Rolle.

Alle Hintergründe zum Transfergeschehen beim FCA lest ihr im plus-Artikel bei Echo Online.