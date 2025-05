FCA Darmstadt gewinnt Darmstädter Kreispokal

Griesheim. Geschichte wiederholt sich. Wie im vergangenen Jahr wurde das Finale im Darmstädter Kreispokal erst im Elfmeterschießen entschieden. Wie im vergangenen Jahr hieß der Sieger FCA Darmstadt. Wie im vergangenen Jahr war Verbandsliga-Rivale RW Darmstadt der Verlierer. Anders als im vergangenen Jahr war, dass in der regulären Spielzeit und Verlängerung Treffer fielen – 2:2 stand es nach 120 Minuten, ehe sich der FCA mit 4:3 vom Punkt durchsetzte. Anders als im vergangenen Jahr war vor allem auch, dass es nach dem Spiel ruhig und fair blieb – 2024 hatte es Tumulte und unschöne Szenen gegeben. So konnte nach diesem Finaltag in Griesheim (im Spiel um Platz drei gewann Germania Eberstadt mit 2:0 gegen Gastgeber Croatia Griesheim) ausschließlich über Fußball geredet werden.

Es war ein packender Pokalfight, ein Derby, in dem sich beide Seiten vor 350 Zuschauern nichts schenkten. Ein Spiel, das keinen Verlierer verdient hatte. Nur, im Pokal muss es halt einen Verlierer geben. „Eigentlich war es ein Remis. Aber die Jungs haben sich den Erfolg verdient. Wir haben uns das Glück erarbeitet“, sagte Luca Bergemann. Der FCA-Trainer räumte aber auch ein: „Wenn das 1:3 fällt, dann ist es für uns vorbei.“ Absolut. Denn die Rot-Weißen hatten auch im Endspiel ein Problem, das sie schon in der gesamten Saison um den Lohn der Mühen bringt: die Chancenverwertung.

Dabei ließen sich die Darmstädter auch vom Rückstand nicht beirren; Enzo Sampaio Menezes De Souza hatten einen Abwehrpatzer zum 1:0 der Arheilger genutzt (11.). Quasi schon im Gegenzug hatte Emin Aykir den Ausgleich auf dem Fuß, der dann Paul Schmieder (16.) gelang. Wiederum fünf Minuten später war Schmieder erneut zur Stelle – 2:1, die Rot-Weißen hatten die Partie gedreht. Doch sie verpassten es, zu erhöhen und ließen den FCA damit im Spiel.

Entsprechend kam der Titelverteidiger mit neuem Elan aus der Kabine. Der FCA machte Druck, die besseren Gelegenheiten hatten aber weiter die Rot-Weißen. Doch Aykir, Robin Schwarz sowie Donat Tala blieben bei ihren Versuchen erfolglos und versäumten das wohl entscheidende dritte Tor. Dagegen jubelten die Arheilger, für die Vinicius Miranda De Oliviera (67.) zum 2:2 ausglich. Dabei blieb es bis zum Schlusspfiff. Und auch in der Verlängerung, in der das Lohrer-Team ebenfalls die besseren Möglichkeiten hatte.

Also musste das Elfmeterschießen die Entscheidung bringen. Es ließ sich gut an für die Rot-Weißen. Tala traf, Leif Schirmacher auch. Während Victor Vinicius Silva De Oliviera am Tor vorbeischoss. FCA-Teamkamerad Thiago Pinto De Figueiredo machte es besser. Dann hatten die Arheilger das von Bergemann zitierte Glück. Erst hielt Torwart Kaique Rocha da Silva gegen Nick Neumann. Dann beim letzten Elfer des Teams aus der Heimstättensiedlung, den Aykir über das Tor schoss. Schließlich machte Diogo Barbosa Pereira die Titelverteidigung perfekt.

Wie im vergangenen Jahr jubelten also die Arheilger. Wie im vergangenen Jahr schauten die Rot-Weißen enttäuscht drein. „Wir werden das Team schnell wieder aufrichten und neue Kraft sammeln“, meinte Lohrer. Denn schon am Sonntag (15 Uhr) hat sein Team die Gelegenheit zur schnellen Revanche – dann stehen sich die Lokalrivalen in der Heimstättensiedlung im Ligavergleich erneut gegenüber. Vergangenes Jahr hatten die Rot-Weißen übrigens beide Punktspiele gegen den FCA gewonnen. Auch im Hinspiel hatten sie triumphiert. Vielleicht wiederholt sich die Geschichte auch diesmal wieder.