FCA auch ohne Trainer souverän

Gleich zu Beginn des Spiels erwiesen sich beide Entscheidungen als effektiv. Eine längere Ballbesitzphase mündete in einem schön herausgespielten Angriff über Innenverteidiger Pötscher (#34), Außenverteidiger Sauter (#9), Brydniak und Bogner (#10). Der letztgenannte beförderte den Ball auf den gestarteten Osterkamp (#30) dessen Hereingabe durch Lemon (#14) veredelt wurde. Wenig später bediente Lemon über die linke Seite Stürmer Brydniak zum 2:0. Im weiteren Verlauf der ersten Hälfte wurden die Hausherren allerdings etwas schläfrig. Es gelang zwar, Phönix über weite Strecken zu neutralisieren. Ein Fehler in der eigenen Defensive sorgte trotzdem für den zwischenzeitlichen Anschluss.

Für das Heimspiel des FC Alemannia München gegen die Zweitvertretung des FC Phönix gab es wenige Änderungen im Vergleich zum 6:2 Auswärtssieg in der vergangenen Woche. Für den urlaubsbedingt abwesenden Coach Sascha Polecki rückte Torjäger Kuntscher auf die Trainerbank. Dafür rutschte Brydniak (#31) von der Flügelzange in den Sturm und Lemon (#14) durfte über außen beginnen.

In der zweiten Hälfte nahmen die Alemannen dann das Heft wieder in die Hand. Nach wenigen Minuten verlängerte Lemon die Hereingabe von Sauter per Kopf, sodass Murray (#15) zum 3:1 einschieben konnte. Nur drei Minuten später fand Lemon mit seiner butterweichen Hereingabe Brydniak, der den Ball im gegnerischen Fünfmeterraum sehenswert mit der Brust kontrollierte und das 4:1 nur noch zur Formsache werden ließ. Nach 63 Minuten spielte Hardtke (#7) einen sehenswerten Pass auf Murray, der mit etwas Glück zum 5:1 einschob. Zehn Minuten später wieder eine Brydniak-Lemon Coproduktion, diesmal aber andersherum. Brydniak schickte Lemon hinter die hochstehende Kette der Gäste. Lemon umkurvte den Gästekeeper und markierte das 6:1. Das Sahnehäubchen war ein sehenswerter Heber von Murray zum 7:2 und zum Hattrick.

Der FCA gewinnt das vierte Spiel in Folge mit einem auch in der Höhe verdienten 7:2 und hält seine gute Form. Nächsten Sonntag wartet der FC Perlach auf die Mannschaft von der Görzer Straße.